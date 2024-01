Assistenza ai disabili gravissimi, la Uil chiede a Regione Lombardia una revisione urgente

La Uil lombarda sollecita la Regione Lombardia a rivedere le recenti modifiche al piano operativo del Fondo per le Non Autosufficienze, in particolare riguardo ai tagli dei contributi per l’assistenza indiretta ai disabili gravissimi.

«La Deliberazione N° XII / 1669, approvata il 28 dicembre 2023, prevede un significativo incremento dei finanziamenti per il 2024, con un aumento del 4,99% per la misura B1 (disabilità gravissima) e del 1,69% per la misura B2 (disabilità grave). Tuttavia, questa crescita è offuscata dalla drastica riduzione del corrispettivo mensile per l’assistenza indiretta ai disabili gravissimi, che passa da 650 € a 400 €, con un decremento del 38,46%», scrive il sindacato.

«Questa scelta penalizza fortemente i caregiver familiari, figure centrali nel sistema di supporto alle persone con disabilità – spiega Salvatore Monteduro, segretario confederale Uil Lombardia – Il loro ruolo, essenziale per la permanenza dei disabili nel contesto familiare e sociale, va riconosciuto e valorizzato adeguatamente. Richiamiamo l’attenzione sulla contraddizione tra il decremento del contributo e il riconoscimento legislativo dei caregiver familiari, stabilito dalla legge regionale della Lombardia del 30 novembre 2022, n. 23. È fondamentale che la Regione Lombardia allinei le proprie politiche con il valore attribuito ai caregiver».

L’organizzazione sindacale si impegna a sostenere i caregiver familiari e le persone con disabilità grave e gravissima, promuovendo politiche che garantiscano un adeguato sostegno economico e sociale.

La UIL Lombardia chiede alla Regione Lombardia di aprire un confronto di merito su tutta la tematica delle misure relative alla disabilità, per garantire condizioni di vita dignitose e un supporto che risponda realmente ai bisogni di queste persone e delle loro famiglie.