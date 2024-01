Atterra l’ultimo volo, finisce la storia di Alitalia – Ita a Milano Malpensa

L’orario programmato dell’atterraggio era le 10.45, ma l’ultimo volo da New York è arrivato con sei minuti di anticipo. Finisce così all’8 gennaio 2024 la lunga storia di Alitalia e Ita Airways a Milano Malpensa, nata fin dalle origini dell’aeroporto.

Un rapporto certo travagliato, specie dopo la clamorosa scelta che nel 2007-2008 portò la allora compagnia di bandiera a rinunciare all’idea di hub a Malpensa, intorno a cui aveva ruotato il progetto di “Malpensa 2000”. Una scelta che aveva costretto l’aeroporto (e in generale il gestore, Sea) a ripensare da zero la sua strategia.

L’ultimo volo sulla Milano-New York è stato operato dall’Airbus A330-202 Marche EI-EJG, quello intitolato a Paolo Maldini (dalle città e dai grandi artisti si era passati ai calciatori, in anni recenti; foto dell’EI-EJG, qui ). Il velivolo rientra in giornata a Roma Fiumicino, con un invio a vuoto, il cosiddetto “ferry fly”.

Dopo la chiusura del volo su Tokyo (storica rotta Alitalia) il collegamento su New York era proprio l’ultimo rimasto a Malpensa, per il resto Ita Airways su Milano opera da Linate, ovviamente non con voli a lungo raggio, tutti concentrati a Roma (la pista di Linate non consente comunque di operare con i “wide body”, gli aerei più grandi).

Su New York la scelta di chiudere sarebbe legata alla concorrenza di ben sei compagnie aeree (Emirates, American Airlines, United, Delta, Neos e La Compagnie) che offrono ogni genere di alternative.

Complice l’operatività con personale in trasferta da parte Roma, il volo comportava una perdita di 1,8milioni di euro l’anno, secondo i dati riportati dal Corriere della Sera che per primo – a firma Leonard Berberi – aveva anticipato la chiusura della rotta e, di fatto, della base di Malpensa.