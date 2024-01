Autobus urbano finisce fuori strada a Varese, due feriti. Forse un malore del conducente

Un autobus urbano che copre la linea Z della Autolinee Varesine è finito fuori strada oggi, mercoledì, poco dopo le 15,30. L’incidente è avvenuto lungo viale Aguggiari, all’altezza dello svincolo per via Guido d’Arezzo.

La causa sarebbe dovuta ad un malore del conducente che ha perso il controllo del mezzo poco dopo il curvone, finendo in una siepe. Secondo quanto appurato fino ad ora non ci sarebbero feriti gravi.

Almeno tre ambulanze sono state dirottate sul posto in codice giallo per soccorrere i feriti e l’autista mentre i Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre le persone incastrate. Sul mezzo erano presenti almeno 8 passeggeri. La Polizia Locale di Varese è sul posto con tre mezzi.

Aggiornamento delle 17,50 – Le persone che hanno avuto necessità di trasporto in ospedale sono due, entrambe in codice giallo: si tratta di un uomo di 53 anni e una donna di 25 che hanno riportato ferite serie. La strada è stata riaperta al traffico