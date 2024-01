Bandiera Blu a Cerro e il gruppo Territorio e Biodiversità monitorano le acque di Laveno Mombello

Questa mattina è iniziato a Laveno Mombello un intervento di monitoraggio delle acque che scorrono sul territorio comunale promosso e organizzato dal Comitato Bandiera Blu a Cerro e dal Gruppo Territorio e Biodiversità del Tavolo per il clima di Laveno Mombello.

Nella prima giornata di lavoro sono state campionate 11 stazioni.

L’iniziativa, che si svolge a titolo gratuito, ha come obiettivo la raccolta di dati chimici e fisici di alcuni corpi idrici che scorrono nel comune per verificarne l’evoluzione in base al confronto con dati pregressi. Al termine della campagna i dati elaborati saranno resi disponibili mediante specifica pubblicazione.

Responsabili del progetto la dottoressa Donatella Reggiori e il dottor Fabrizio Merati.