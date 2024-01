Baulò è lo spettacolo offerto ai bambini dalla Biblioteca di Busto Arsizio per l’Epifania

Venerdì 5 gennaio lBaulò andrà in scena alle ore 15.30 per i bambini dai 3 ai 6 anni e alle ore 16.30 per i bambini tra i 6 e i 10 anni

La Biblioteca di Busto Arsizio apre ai bambini alla vigilia dell’Epifania per la doppia replica dello spettacolo Baulò, con l’attrice Lara Quaglia.

In scena con lei un baule, la danza di una rapsodia di ombrelli, improbabili animali dai mille colori, piccole acrobazie e ironiche giocolerie per un girotondo di storio denso di meraviglia.

L’eppuntamento di venerdì 5 gennaio in Sala BiBAKids con Baulò è doppio: alle ore 15.30 per i bambini dai 3 ai 6 anni e alle ore 16.30, per i più grandi in età scolare, tra i 6 e i 10 anni.

Prenotazione obbligatoria (solo per i bambini, non per l’adulto accompagnatore) al link: https://bit.ly/Baulò.

L’ingresso per la Sala BiBAKids è in via Marliani 7 a Busto Arsizio.