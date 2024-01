“Bene mio core mio”: al Teatro Nuovo di Gallarate la commedia di Eduardo De Filippo

Al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna a Gallarate è in scena lo spettacolo “Bene mio, core mio”: la commedia di Eduardo De Filippo sarà proposta sabato 20 gennaio 2024, ore 21.00

La piéce sarà proposta dalla compagnia milanese Il Socco e La Maschera, per la regia di Vincenzo La Camera.

Una classica, garbata commedia di Eduardo che porta nel cuore della cultura partenopea, vista nel microcosmo familiare.

ACQUISTO BIGLIETTI:

· su Web sulla piattaforma WebTic a questo link: con la possibilità di scegliere i posti e pagare con carta di credito fino ad un’ora prima dall’inizio dello spettacolo

· presso il Teatro Nuovo il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00

In entrambi i casi è possibile acquistare anche i biglietti per tutti gli spettacoli in programma

PREZZO BIGLIETTI STAGIONE ARTISTICA 2023/24

BIGLIETTO INTERO: 13 euro (commissione di 1 euro per l’acquisto su web)

BIGLIETTO GIOVANI (fino a 25 anni): 10 euro (commissione di 1 euro per l’acquisto su web)

ACQUISTO ABBONAMENTI: solo presso la Biglietteria, nei giorni di spettacolo, negli orari sopra indicati.

Per ulteriori informazioni: mail teatronuovo@mariareginadellafamiglia.it