Bianchi sulla proposta di riconoscere la Stazione come monumento nazionale: “Notizia straordinaria”

«È una buona notizia la proposta di legge dell’onorevole Pellicini, anzi, direi straordinaria. Ma ricordiamo che è una proposta, ossia, necessita di un iter procedurale».

Esordisce così il primo cittadino Enrico Bianchi in merito alla proposta di legge dell’Onorevole Andrea Pellicini, che mira a conferire il titolo di monumento nazionale storico alla Stazione di Luino.

«Ad ogni modo – prosegue Bianchi -, accogliamo con grande favore questo interessamento ed impegno per Luino del nostro parlamentare eletto. Attendiamo gli sviluppi. Senza nulla togliere agli appelli dell’onorevole quando era sindaco, voglio però sottolineare l’interessamento quotidiano di questa amministrazione per tutto il comparto stazione e i rapporti costanti con RFI perché, è bene ribadirlo, non si può agire sulla stazione senza coinvolgere ad ogni battuta Rete Ferroviaria Italiana. Vedasi, ad esempio, il recupero delle aree dismesse, la creazione di spazi dedicati alla cultura nel complesso ferroviario e le grandi opere che stanno coinvolgendo l’ex Visnova, praticamente parte della nostra storica stazione».

L’intenzione, si legge in ultimo, è quella di proporre «un incontro con l’onorevole Pellicini per confrontarci, coinvolgerlo e ascoltare il suo punto di vista come parlamentare proprio sulle opere (Masterplan) che stiamo mettendo in atto sulla stazione. Crediamo – conclude Bianchi – sia fondamentale avere una linea comune su tutti gli interventi ad oggetto questa zona così importante della città. E aggiungo, ci piacerebbe che fosse lì con noi in un ipotetico e futuro taglio del nastro».