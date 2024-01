Guasto sulle linee FerrovieNord, grandi ritardi ai treni

Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 gennaio, tutte le linee della rete FerrovieNord a nord di Milano – tra Brianza, Comasco e Varesotto – soffrono di grandi ritardi ai treni.

Trenord parla di “un guasto all’infrastruttura segnalata su tutta la rete FerrovieNord”: ritardi e deviazioni riguardano in effetti tutte le linee da Milano che passano da Saronno per Como, Malpensa, Varese-Laveno, oltre alla S9 Saronno-Seregno e la Milano-Asso in Brianza.

La rete FerrovieNord è distinta dalla rete Fs-Rfi, anche se il servizio regionale è sempre garantito da Trenord, che ha in carico anche i Malpensa Express per l’aeroporto.

La circolazione sulla rete Fs è invece relativamente regolare, salvo singoli treni problematici sulle linee per Domodossola e Brescia.