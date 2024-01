Boato nella notte a Saronno: esploso il bancomat di via Varese

Un violento botto a Saronno, in via Varese, ha questa notte scatenato l’allarme e richiamato l’intervento delle forze dell’ordine, mettendo in fuga i ladri che avevano preso di mira il bancomat della filiale cittadina della Bnl, come riferito da alcuni testimoni nella ricostruzione degli eventi avvenuti circa alle 23:00 di questa notte.

Il “botto” ha distrutto il bancomat e divelto il cestino accanto al distributore automatico, mentre frammenti di tastiera e pezzi meccanici sono dispersi sotto i portici e nell’aiuola di fronte all’istituto di credito.

E’ però ancora troppo presto per fornire una ricostruzione dell’accaduto e per cercare di capire se c’è un legame con il blitz messo a segno a Misinto l’antivigilia di Natale.

Dall’esterno sembra che i danni siano circoscritti al solo dispositivo e non abbiano danneggiato l’edificio e la filiale. I responsabili dell’istituto sono stati immediatamente avvisati dai carabinieri intervenuti. La zona è presidiata dalla Sicuritalia in attesa dei lavori di primo ripristino che saranno svolti nella mattinata.