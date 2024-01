Borse di studio con il sorriso di papà Gianpietro: emozioni intense al Teatro Castellani di Azzate

Sorrisi, abbracci e forti emozioni si sono mescolate lunedì sera al Teatro Castellani di Azzate. Merito di papà Gianpietro, fondatore di Ema Pesciolinorosso, sul palcoscenico, prima della vita poi quello del teatro, per raccontare la sua esperienza e trasmettere parole di speranza.

Un’atmosfera carica di emozioni ha pervaso il teatro di Azzate, grazie alla risposta entusiastica di quasi 400 genitori e ragazzi all’invito dell’Associazione Genitori delle Scuole Medie di Azzate. L’evento, organizzato dal nuovo gruppo, ha segnato un inizio davvero interessante, evidenziato dalla presenza di papà Gianpietro.

La testimonianza di Gianpietro Ghidini ha colpito profondamente il pubblico, che ha risposto con lunghi applausi al racconto della sua storia: un uomo che ha trasformato una tragedia personale in una missione di vita. Nel 2013 ha perso il figlio Emanuele, di soli 16 anni, a causa di una droga sintetica. Da allora Ghidini ha dedicato la maggior parte del suo tempo ai giovani, attraverso l’associazione Ema Pesciolinorosso, con sede a Gavardo, in provincia di Brescia. L’associazione si concentra sulla divulgazione e il confronto su temi quali l’adolescenza, la scuola, le opportunità di lavoro dei giovani, il rapporto tra genitori e figli.

«La nostra associazione è formata da un gruppo totalmente nuovo, in carica da luglio, e come primo evento abbiamo fortemente voluto invitare papà Gianpietro. È stata un’occasione unica, in cui genitori e figli insieme si sono ritrovati ad ascoltare, nello stesso momento, la testimonianza di un padre che ha fatto della condivisione della storia di suo figlio Emanuele e della sua famiglia, una missione di vita» così ha detto dal palco Simona Barbarito, presidente dell’Associazione Genitori della scuola secondaria di primo grado di Azzate “Insieme per la scuola”, che ha anche espresso gratitudine alla Pro Loco per il supporto tecnico e alla comunicazione, a Paolo Livietti, ai commercianti di Azzate che hanno offerto sconti ai partecipanti, e all’Associazione Genitori delle Scuole di Buguggiate per l’aiuto nella distribuzione dei volantini, oltre che al Comune per il patrocinio.

Uno dei momenti salienti dell’evento è stata la premiazione di 15 ragazzi con borse di studio finanziate dalla Gestione Associata delle Scuole Medie di Azzate e dall’Associazione Genitori, in riconoscimento dei loro eccellenti risultati all’esame di terza media. Questi i nomi dei premiati: Emma Maria Patriarca, Rossella Adelaid Ruffato, Ginevra Cataleta, Emma Gioppo, Sofia Polato, Nicole Rosarin, Giorgia Basilico, Ginevra Bernasconi Gazzotti, Maria Caielli, Alessia Carcano, Luca Codazzi, Samuele Crispino, Giacomo Lenelio Gorini, Saragreta Piu, Sara Tadiello.

La scelta di celebrare questo momento davanti a un pubblico numeroso, composto anche dai loro coetanei, ha aggiunto un tocco speciale all’evento. Si spera che queste borse di studio possano fungere da esempio e stimolo per i compagni presenti.

L’associazione ha acquistato libri da donare alla biblioteca di Azzate e alle scuole medie di Azzate e Buguggiate. Tante anche le donazioni ricevute e che l’associazione genitori destinerà a progetti per gli alunni che frequentano la “Leonardo Da Vinci”.