Buone notizie e buoni propositi dal Servizio accoglienza e integrazione di Besozzo

Buone notizie dal SAI (Servizio accoglienza e integrazione) di Besozzo e Comerio, gestito dalla cooperativa Lotta all’emarginazione, per il mese di dicembre. Il servizio ospita in varie strutture 13 stranieri tra uomini, donne, nuclei famigliari e nuclei monogenitoriali con minori.

Cena di Natale: Unione e Gusto

Il 19 dicembre, si è celebrato il Natale con una cena speciale, riunendo ospiti e volontari nella casa a Besozzo. Gli ospiti hanno mangiato cibi che hanno cucinato insieme, condiviso tradizioni italiane e di altre culture, e scambiato regali. Un momento di unione e gustosa convivialità che ha rafforzato il legame speciale tra operatori e ospiti.

Successi Scolastici: Progressi da Celebrare

Al Sai sono felici di annunciare che alcuni degli ospiti stanno facendo grandi progressi a scuola. Il loro impegno, anche in contesti nuovi, è una grande soddisfazione per la cooperativa. Tuttavia, hanno notato che alcune persone potrebbero beneficiare di un supporto aggiuntivo per migliorare le competenze linguistiche, soprattutto in italiano.

Buon Proposito per il nuovo anno: sosteniamo l’italiano

Per il 2024, l’invito è a unirsi al Sai nel sostenere gli ospiti nello sviluppo delle loro competenze linguistiche italiane. Ogni piccolo gesto, che sia un’ora di tutoraggio settimanale, una donazione di materiale didattico o un accompagnamento alla conoscenza del territorio, farà la differenza.