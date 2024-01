Buone pratiche di accoglienza, incontro con Stefano Galieni all’Isis Newton di Varese

Giovedì 11 gennaio 2024 dalle ore 17 alle 19 nella Sala Roncoroni dell’ ISIS “Isaac Newton” di Varese si terrà un incontro con Stefano Galieni, autore di “Lampedusa isola aperta” e di “Sconfinate” (EditorialeNovanta, Roma 2023) sul fenomeno migratorio e sul valore dell’accoglienza.

Intervengono: Daniele Marzagalli, dirigente Isis Newton, Luca Dal Ben direttore generale Cooperativa Ballafon, Giuseppe Musolino referente associazione “Un’altra storia Varese”, gli studenti della classe 3a GS del Liceo Manzoni di Varese.

L’incontro con Stefano Galieni rappresenta l’avvio di una co-progettazione in cui associazioni, cooperative e istituti scolastici lavorano insieme per delineare percorsi formativi inclusivi, di solidarietà e di conoscenza reciproca, di aiuto/sostegno e di consapevolezza del valore dell’incontro tra culture diverse. Quale fonte inesauribile di scoperta, conoscenza, confronto tra identità, persone e culture, tale risorsa sociale offrirà a ciascun attore coinvolto un’opportunità unica nel suo genere: l’apertura di un dialogo intergenerazionale e interculturale funzionale a comprendere quanto la complessità del nostro presente non sia identificabile soltanto con una problematicità che conduce all’entropia, ossia alla disorganizzazione o smembramento della realtà sociale, ma anche con una straordinaria problematicità sintropica, capace di cogliere l’ordine essenziale dinanzi alla differenziazione.

Quell’ordine essenziale è dato dal ritorno al valore della persona, indipendentemente dal colore della pelle e della cultura d’origine, al rispetto che merita in quanto persona, ossia presente e attiva, partecipe e coinvolta nel tessuto sociale a cui sente di appartenere. Lavorare insieme sul senso di appartenenza e impegnarsi per offrire una formazione democratica, da cui nessuno si senta escluso, rappresentano la nostra missione civile, qui ed ora.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e gratuito, previa prenotazione al seguente indirizzo e-mail: sbarile@uninsubria.it.