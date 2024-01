Bustolibri messa in liquidazione, chiude la storica libreria di Busto Arsizio

Si è svolta venerdì 12 gennaio nella sede di via Milano 4 a Busto Arsizio l’assemblea dei soci della BustoLibri che ha deliberato la messa in liquidazione della società. Una decisione quasi scontata, nonostante ci fosse stato nel recente passato l’interessamento di due potenziali acquirenti.

La libreria resterà chiusa anche se c’è la speranza che riapra un nuovo punto vendita dedicato ai libri.

Bustolibri era nata nel 2013 su iniziativa di un consistente gruppo di appassionati lettori e clienti, determinato a non far chiudere una delle poche librerie indipendenti che erano rimaste in provincia di Varese. Un’operazione che raccoglieva “l’eredità” storica della Libreria Boragno, un vero punto di riferimento per tutti gli amanti dell’editoria e la buona lettura.