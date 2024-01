Calcio, Serie C: Giana Erminio – Pro Patria in diretta

Prima gara del 2024 e del girone di ritorno per la Pro Patria, in campo sabato 6 gennaio alle 14 a Gorgonzola contro I Ragazzi della Martesana, ovvero la Giana Erminio. All’andata i milanesi si imposero per 2 a 1 in casa dei bustocchi, che vogliono la rivincita per risalire la classifica.

Seguite su VareseNews la diretta testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓)