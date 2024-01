Cambio in difesa per la Varesina: via Robbiati, arriva Gritti

Porte girevoli in casa Varesina. La società rossoblù ha attuato un cambio in difesa salutando il classe 2002 Andrea Robbiati e accogliendo il 1988 Andrea Gritti.

Un arrivo di esperienza per la retroguardia delle fenici, che puntella così un reparto sfortunato nella prima parte di stagione, particolarmente colpito dagli infortuni. Nella finestra di mercato di dicembre la Varesina aveva già accolto per il reparto arretrato il 2003 Francesco Coghetto e il classe 1998 Alessio Pertosa, entrambi già impiegati nelle ultime gare del 2023.

Questa la presentazione di Gritti:

Nato a Milano, si è formato con la Primavera del Milan per poi cominciare una lunga carriera in cui ci sono anche 19 apparizioni in Lega Pro 2 e oltre 250 in Serie D. Difensore centrale, giocatore di sicura esperienza, ha disputato la prima parte della stagione con la maglia della Folgore Caratese, con cui ha collezionato 14 presenze. Indosserà la maglia numero 21, e nella rosa rossoblù andrà a riempire l’assenza di Andrea Robbiati, che consensualmente con la società proseguirà con un’altra maglia. Approfittiamo per augurare a “Robbia” il meglio per il suo futuro e lo ringraziamo per quanto fatto in questi mesi con la nostra maglia.