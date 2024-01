Cani, gatti e una tartaruga, a Vedano Olona la benedizione degli animali alla chiesa di San Pancrazio

Anche a Vedano Olona è stata rispettata la tradizione e nel tardo pomeriggio molte persone hanno portato i loro amici a quattro zampe per la benedizione in occasione della festività di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. Appuntamento sul sagrato della bella chiesa di San Pancrazio, con la presenza di molti cani, un gattone e una tartaruga nella sua vaschetta.

Il nuovo parroco don Giancarlo Tognon ha esortato i presenti a non vivere questo momento semplicemente come una tradizione, o peggio una superstizione, ma a cogliere l’occasione di questa festa per riflettere sulla bellezza del creato e a ringraziare Dio per averci donato le creature che riempiono la nostra vita di gioia e di affetto.

Presenti gli agenti della Polizia locale, che hanno illuminato il sagrato con il potente faro della vettura di servizio, il comitato civico “Zampe nel cuore” e i volontari dell’associazione Amevo che hanno offerto the caldo e vin brulè.