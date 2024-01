Cantiere su viale Borri: senso unico alternato dal 15 al 31 gennaio

Per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale, da lunedì 15 gennaio e fino al 31 dello stesso mese sarà introdotto il senso unico alternato in viale Borri a Varese dall’intersezione con via Colonna quella con via Zamenhof, all’atezza dell’Hotel Ungheria.

Il semaforo regolerà il traffico dalle 9 fino alle 16.30 così da garantire il cantiere. Nell’area del cantiere sarà inoltre in vigore il limite di velocità di 30 chilometri orari.

Chiude al traffico domenica la zona del semaforo di Fogliaro: per un giorno Brinzio e Varese si separano