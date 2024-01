Cappuccetto Blues apre la rassegna Domenica a merenda al Teatro Duse di Besozzo

La nuova rassegna di Teatro per bambini e famiglie di Besozzo si chiama Domenica a Merenda, è ospitata dal Teatro Duse e gestita dalla Compagnia Instabile. In calendario di cinque spettacoli pronti a divertire grandi e piccini.

Il primo appuntamento è per domenica alla ore 16 con Cappuccetto Blues della compagnia Teatro Invito.

In questo spettacolo a raccontare (e cantare) la favola classica di Cappuccetto Rosso è il lupo, dal suo punto di vista.

Attraverso una serie di irresistibili gag clownesche, con giochi di parole, trasformazioni, oggetti evocativi e ed esasperazioi esilaranti, i due attori sul palco vestono i panni di due bluesman, due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti.

Una coppia comica che ricorda Stanlio o Ollio, tra sketch e imitazioni in memoria del vecchio zio George. Il grande George “Howling” Wolf, artista trasformista, in grado di camuffarsi in men che non si dica nei modi più impensati: bambina, vecchietta…

Al termine dello spettacolo per tutti gli spettatori una merenda da gustare insieme.

Di seguito il programma completo della rassegna.

Domenica 28 gennaio alle ore 16

ZORBA IL GATTO

della Compagnia Instabile Quick

Ispirato a “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda, lo spettacolo racconta una una vicenda di grande attualità, che obbliga i personaggi a riconsiderare la propria natura e il proprio ruolo nella società e sulla scena della vita.

Domenica 25 febbraio ore 16

LE CASE DEL BOSCO

della Compagnia Instabile Quick

Spettacolo di Teatro d’attore con pupazzi ispirato da “Bau cerca casa” di Birger Koch. I gatti sono come i bambini, l’unico modo che hanno per imparare… per conoscere, per crescere è giocare. Anche Birillo giocando cerca la sua casa, lo fa conoscendo animali, ascoltandoli, creando relazioni che sono le fondamenta di ogni casa.

Domenica 10 marzo alle ore 16

JACK E IL TESORO DEI PIRATI

Compagnia House of Soia

Jack e la sua ciurma sono alla ricerca di un misteriso tesoro, ma sono ostacolati da re Polipo, un capitano vittima di una misteriosa maledizione. Riusciranno a risolvere il mistero? Possibile che la condivisione disinteressata sia la vera soluzione?

Domenica 17 marzo ore 16

ALICE VUOL VOLARE

della Compagnia Instabile Quick

“Vuoi dirmi che strada dovrei prendere per uscire da qui? – Dipende molto da dove vuoi andare – Non mi importa molto dove – Allora non importa quale strada prendi”.

Alice nel paese delle meraviglie è una straordinaria indagine sul confine, non solo del bambino, su cui l’umanità si dibatte da sempre. È il costante, umano, tentativo di fissare il limite tra mare e terra, conservazione e innovazione, difesa e attacco.

È quella zona misteriosa e ignota per eccellenza che solo con audacia, gioco, e un pizzico di follia, possiamo percepire.

Il Teatro Duse è in via Eleonora Duse 12 a Besozzo,

La rassegana “Domenica a merenda” è pensata per bimbi dai 3 ai 10 anni e le loro famiglie.

Posto unico a 7€.

Per info e prenotazioni: info@instabilequick.com – 3487418213.