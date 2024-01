Cardano È si prepara alle elezioni 2024. “No alle coalizioni dell’ultimo minuto”

Per le prossime elezioni a Cardano al Campo c’è bisogno di «un progetto in grado di aggregare quelle positive risorse che operano nei tanti settori della vita sociale cardanese, a partire da chi si è prodigato in questi anni nella critica dell’inerzia di chi oggi amministra Cardano al Campo».

Lo dice il direttivo di Cardano È, la lista della sinistra rappresentata in consiglio comunale, che apre così i giochi per le elezioni 2024.

Con un quadro interessante, dal momento che il sindaco uscente – Maurizio Colombo, al primo mandato – ha deciso di non ricandidarsi: lo ha fatto per motivi personali ma non nascondendo alcune fragilità della sua squadra di governo.

In questo contesto le (variegate) opposizioni cardanesi hanno una occasione.

E Cardano È apre i giochi mettendo sul piatto alcuni principi, ma prima di tutto uno: «Cardano È non è disponibile a coalizioni dell’ultimo minuto».

Insomma: niente tatticismi, se è vero che si vota tardi (a inizio giugno) ora è già il momento per creare un progetto chiaro. Il messaggio è ovviamente rivolto all’altra opposizione, vale a dire Progetto Cardano, la lista che era nata dalla confluenza tra Pd, il gruppo dei Popolari e alcuni esponenti di Forza Italia.

Di seguito il comunicato completo: