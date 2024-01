Castellanzese sconfitta nel finale, la Varesina vince 2-0 e si avvicina alla vetta

(Foto Enrico Scaringi)

La Varesina si impone per 2-0 sulla Castellanzese. I neroverdi disputano un’ottima partita ma l’espulsione di Boccadamo al 33’ della ripresa indirizza i rossoblù alla vittoria, conquistata nel finale con le stoccate di Sali e Manicone. I ragazzi di mister Marco Spilli si portano a -1 dalla nuova capolista Caldiero Terme e agganciano l’Arconatese a quota 41 sconfitta dalla Pro Palazzolo. La Castellanzese invece rimane al quindicesimo posto senza perdere terreno rispetto a Real Calepina e Clivense.

Calcio d’inizio

Marco Spilli schiera la sua Varesina, in completo rosso con inserti bianchi, con un 3-4-3. In porta Basti, il terzetto difensivo è composto da Pertosa, Gritti e Gatti. A centrocampo ci sono Guidetti e Grieco al centro con Ciuffo a destra e capitan Gasparri a sinistra. In avanti il tridente è composto da Vitale, Orellana Cruz e Oboe.

Manuel Scalise risponde con il 3-5-2, Castellanzese in maglia neroverde, con Poli tra i pali, Reggiori, Bernardi e Compagnoni compongono la linea difensiva. In mezzo Arrigoni con Mandelli e Boccadamo ai suoi fianchi. Sulla fascia destra Tirapelle, a sinistra spazio a Ayokoue. Davanti la coppia composta da Chessa e Colombo.

Primo tempo

La prima occasione della partita per Guidetti che prova la conclusione da fuori che termina alta sopra la traversa. Successivamente ci prova Orellana da dentro l’area, ma il suo tentativo viene respinto dalla difesa neroverde. Ancora il 10 prova il sinistro dal limite che termina alto di poco. Ci prova anche la Castellanzese con Tirapelle che dopo un’azione personale cerca di passarla a Colombo ma Pertosa è prodigioso ad intercettare il pallone evitando il peggio. Sul ribaltamento di fronte, Gasparri arriva in area e lascia partire un cross basso e teso, ma nessuno dei suoi compagni riesce ad avventarsi sul pallone. Ancora Varesina con Guidetti che mette in area un pallone morbido per Gasparri, che però non riesce a colpire bene e manda la sfera sull’esterno della rete. Ancora Gasparri, che mette un cross pericoloso, ma Vitale viene anticipato. Sul calcio d’angolo seguente, parte in contropiede Chessa che arrivato in area scarica di tacco per Ayokoue che viene murato in calcio d’angolo. Intorno al 40’ Ciuffo imbeccato da Orellana colpisce il palo. Intorno al 45’ Guidetti calcia una punizione interessante che sfiora di poco la traversa. Durante l’unico minuto di recupero assegnato, Orellana arriva in area, ma il suo tiro viene parato a terra da Poli. Qualche istante dopo, Gasparri serve Oboe, che tira ma trova i guantoni del portiere ospite. Dopo questa occasione si chiude la prima frazione di gara, 0-0.

Secondo tempo

Prima occasione della ripresa è per la Varesina con orellana che temporeggia troppo prima di servire vitale, che tira ma viene schermato dalla retroguardia neroverde.

Successivamente, Chessa tenta il gol olimpico dalla bandierina, ma Basti non si fa sorprendere e alza la sfera sopra la traversa. Ancora Castellanzese con una punizione pericolosissima di Chessa, che con il destro colpisce la traversa con Basti che sfiora il pallone. Dopo aver colpito il legno la palla torna in campo, ma Pertosa la allontana evitando il peggio. Si fa vedere anche la Varesina, che ha una ghiotta occasione con Ciuffo che mette un pallone teso per Vitale, il quale mastica la conclusione e Poli blocca facilmente.

Al 33’ la Castellanzese rimane in dieci: Boccadamo interviene in ritardo su Orellana e l’arbitro estrae il secondo giallo ed è qui che c’è la svolta della partita. Pochi minuti dopo, importante occasione per la Varesina con Orellana che crossa e trova la testa di Manicone, che manda il pallone fuori di poco. Al 43’ la Varesina trova il vantaggio grazie Sali che, ben servito da Gasparri, dai sedici metri tira un diagonale e batte Poli per l’1-0. Al 45’+1 raddoppia la Varesina con Orellana che imbuca bene per Manicone che da buona posizione non sbaglia. Alla fine dei 5 minuti di recupero l’arbitro fischia la fine dell’incontro. La Varesina Batte una buonissima Castellanzese 2-0.