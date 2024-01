“Ce sta o mar for”, un corso a Busto Arsizio per diventare volontari in carcere

Sono “storie di cadute e di resurrezione” quelle che verranno raccontate venerdì 12 gennaio al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio (ore 21.00, ingresso libero) nel corso della serata dal titolo eloquente: “Non esistono ragazzi cattivi” che vedrà arrivare sul palco don Claudio Burgio cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano, e i ragazzi della comunità Kayròs.

LA REALTA’

Si tratta di una realtà fondata nel 2000 a Lambrate proprio su iniziativa di don Claudio Burgio, con l’obiettivo di offrire supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai servizi sociali e dalle forze dell’ordine.

Nel corso degli anni sono state aperte diverse comunità di accoglienza in diverse località, tra cui Vimodrone, Cinisello Balsamo, Segrate, Birone di Giussano, Milano e Tainate. Nel 2006 è stato avviato un progetto di semi-autonomia ed autonomia per i giovani adulti che hanno completato il loro soggiorno nelle comunità residenziali ma che hanno ancora bisogno di supporto nella transizione all’indipendenza. Nel 2007, Kayros ha iniziato a offrire sostegno ai minori coinvolti in procedimenti legali in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile di Milano. Nel corso della serata di venerdì 12 si potranno ascoltare storie di rivalsa sociale e rinascita di molti giovani caduti e poi rialzatisi.

L’AIUTO IN CARCERE

La serata di venerdì sarà l’abbrivio per un corso promosso dalla valle di Ezechiele odv l’associazione di volontari presieduta da Stefano Binda, noto alle cronache per essere stato a lungo accusato, incarcerato per omicidio volontario e poi del tutto scagionato. Un’esperienza, quella del carcere, della quale Binda più di una volta ha parlato nel corso di interventi pubblici e interviste; dal carcere è nata l’idea di aiutare i detenuti. E ora ecco il progetto di coinvolgere altri volontari in questa impresa: da qui un corso che comincerà il prossimo 20 gennaio presso la parrocchia di Sant’Anna a Busto Arsizio. Il corso è strutturato su più lezioni che permetteranno di apprendere da vicino il pianeta carcerario.

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Di seguito il programma:

Sabato 20.01.24 “Il carcere e l’esperienza religiosa“ h.10.00 – 12.00. Relatori: don Silvano Brambilla, cappellano per 19 anni a Busto Parrocchia S.Anna Arsizio e don David Maria Riboldi, cappellano attuale Busto Arsizio Modera Pietro Roncari, Garante dei diritti dei detenuti.

Sabato 27.01.24 “La voce degli operatori nel carcere di Busto Arsizio“ h.10.00 – 12.00. Relatori: Rossella Panaro, Comandante Polizia Penitenziaria, Casa Circondariale Sabrina Gaiera, Agente di rete, Roberta Crespi, del SERD Busto Arsizio Modera Valentina Settineri, Responsabile Area Trattamentale.

Sabato 03.02.24 “Il mondo giustizia: quel che c’è da sapere“ h.10.00 – 12.00. Relatori: Benedetta Rossi, Magistrato di Sorveglianza, Piera Bossi, Parrocchia S.Anna GIP Tribunale Busto e Samuele Genoni, Pres. Camera Penale Busto Arsizio. Modera don David Maria Riboldi.

Sabato 10.02.24 “Il volontariato dentro e fuori le sbarre” h.10.00 – 12.00. Relatori: Guido Chiaretti, Presidente Sesta Opera e Casa Circondariale Stefano Binda, Presidente La Valle di Ezechiele OdV Busto Arsizio Modera Agostino Crotti, Presidente Ass. carcerati Gallarate.

Sabato 24.02.24 “Il carcere e le sue istituzioni” h.10.00 – 12.00. Relatori: Maria Pitaniello, Direttrice CC Busto Arsizio e Parrocchia S.Anna Francesca Valenzi, Direttrice ufficio detenuti PRAP Milano Busto Arsizio Modera Anna Bonanomi, Presidente La Valle di Ezechiele Soc Coop.

Info: odv@lavallediezechiele.org