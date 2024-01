Cerca di fuggire a un posto di blocco a Samarate, fermato con 50 dosi di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Samarate hanno arrestato nel tardo pomeriggio di lunedì 15 gennaio, un 42enne, marocchino, disoccupato, con precedenti di polizia e residente in provincia di Milano.

L’uomo si trovava alla guida della propria autovettura, un’ Audi Q2, quando ha cercato di fuggire ad un posto di controllo in Via delle Rimembranze ma i carabinieri lo hanno inseguito e bloccato. Dopo la perquisizione personale e dell’auto, l’uomo è stato trovato in possesso di 50 dosi di sostanza stupefacente, cocaina, per un totale di 20 grammi circa e della somma contante di 155 euro.

L’arrestato è stato portato nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.