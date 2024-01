Cerchi una bici usata? Una startup può aiutarti

Il focus sull’inquinamento e il cambio climatico è continuo: accanto a chi si lamenta dell’evidenza c’è anche chi vuole fare la differenza. Ci sono giovani e associazioni che stanno promuovendo consigli e soluzioni per uno stile di vita più green e attento ma anche startup che propongono progetti ad hoc. Ne è un esempio Bikeflip, una startup che ha fondato il primo marketplace italiano per acquisto e vendita di bici usate. Il progetto, nato da 3 giovani imprenditori sportivi appassionati di due ruote, ha già fatto il giro del mondo e conquistato diversi mercati europei e oggi è pronto ad espandersi ancora.

Bikeflip, il primo marketplace italiano per acquisto e vendita di bici usate

Si chiamano Andrea Maranelli, Fabio Wibmer e Nikolai Holder: questi sono i nomi dei tre giovani imprenditori sportivi che hanno investito in www.bikeflip.com/it, il primo marketplace italiano per acquisto e vendita di bici usate.

Da un anno sul mercato italiano, la startup conta oltre 10.000 biciclette messe in vendita e milioni di visualizzazioni al mese. La forza del progetto? Sicuramente la passione per il settore e il desiderio di fare la differenza.

Il progetto green

La sede operativa della startup è l’Hub Green di Trentino Sviluppo a Rovereto Progetto Manifattura; Bikeflip è un marketplace che vuole fare la differenza e si verticalizza in modo specializzato proprio sull’acquisto e la vendita di biciclette.

L’idea è quella di proporre un sito che sia un punto di riferimento per gli appassionati di due ruote; in vendita si trovano modelli sportivi e luxury ma anche bici più comode per la quotidianità o per chi è ai primi livelli e desidera intraprendere questo sport.

Basterà navigare sul sito web per iniziare ad intravedere alcuni modelli di proprio interesse, monitorando la piattaforma che viene aggiornata frequentemente sarà possibile in pochi clic trovare la bici dei propri sogni.

Perché sostenere Biketrip? La startup è un progetto green di rilievo; il Trentino non è stato scelto a caso, si tratta di una delle regioni più attive nella salvaguardia ambientale e noi utenti non possiamo che fare la differenza scegliendo di acquistare o vendere un prodotto di seconda mano rispetto a vederlo accumulare in discarica.

Perché scegliere una bici di seconda mano: i vantaggi