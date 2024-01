Chiude al traffico domenica la zona del semaforo di Fogliaro: per un giorno Brinzio e Varese si separano

Chiude al traffico il tratto di strada che dal bivio per il Sacro Monte arriva all’incrocio di Fogliaro e i luoghi a nord, in particolare Brinzio e la Rasa, resteranno “tagliati fuori” per diverse ore, dalle 8 alle 17: è quello che succederà nella giornata di domenica 14 gennaio.

Più precisamente il divieto di transito, secondo l’ordinanza del Comune di Varese, riguarderà via Viriglio, dall’intersezione con via Benvenuto Cellini (Quella che porta verso il sacro Monte e il campo dei Fiori, ndr) sino all’intersezione con la via Provinciale della Rasa, proprio al cosiddetto semaforo di Fogliaro: il divieto riguarderà tutti i veicoli, ad eccezione di quelli residenti nell’area e quelli diretti in proprietà privata nell’area, nonché naturalmente a mezzi di soccorso e forze dell’ordine.

La chiusura interesserà in particolar modo il comune confinante di Brinzio, che per domenica non potrà raggiungere il capoluogo attraverso la SP 62 tra le 8 e le 17: tant’è vero che è stato oggetto di informativa per gli abitanti. Le auto che vorranno andare verso Varese da Brinzio verranno deviate prima sulla sp11 verso Bedero Valcuvia, poi sulla 233 “Varesina” che comunemente in quel tratto viene chiamata “strada della Valganna”.

Al contrario, chi da Varese vorrà uscire in direzione Brinzio verrà indirizzato verso via Cellini, che prosegue in via Quintino Sella, poi girerà a destra in via Adige e infine imboccherà via Prima Cappella, da cui poi potrà riprendere la SP 62 proprio all’altezza del “semaforo di Fogliaro”.

La chiusura è resa necessaria per esigenze di carattere tecnico: in quel giorno infatti sono previsti i lavori di posa delle infrastrutture di fibra ottica relative al “Progetto Aree Grigie” di Open Fiber.