Chiude “PallVaMeme” il pungente profilo Instagram dedicato alla Pallacanestro Varese

Da un paio d’anni i tifosi della Pallacanestro Varese possono contare su un profilo Instagram pungente, ironico e dissacrante. Si chiama “PallVaMeme”, ha oltre 2mila followers, è gestito da 2-3 grandi appassionati alle vicende della Openjobmetis e quotidianamente pubblica – nel proprio stile “non conforme” – battute, vignette, commenti sull’andamento della stagione biancorossa.

Da ieri – lunedì 15 gennaio – però, questo divertente bagaglio di informazioni si è fermato, forse per sempre. I gestori della pagina (che sono sempre rimasti anonimi e naturalmente si occupano d’altro nella vita reale) hanno infatti annunciato di voler “interrompere le trasmissioni” con un post di addio. L’impegno – spiegano a VareseNews – si era fatto gravoso e il tempo a disposizione è sempre più risicato: da qui la scelta.

«Cari amici, si chiude! È stato un gran bel viaggio, ci siamo divertiti e sfogati, abbiamo creato una “community” arzilla e numerosa, stimolato e dato spazio a tutti! Qualcuno ci ha anche preso sul serio, pensa te! Ma adesso basta, starci dietro per benino è impegnativo oltre ogni nostra possibilità e vivacchiare non va bene… non sei tu, cara Pallacanestro Varese, siamo noi: ti lasciamo perché ti amiamo troppo, meriti di meglio e altre amenità di circostanza».

Un peccato, perché la voce di PallVaMeme è stata per l’appunto ironica, satirica e pungente senza però mai andare oltre il limite. Ha coinvolto pagine simili di altre società cestistiche e qualche volta raccolto notizie vere come quando, la scorsa estate, la moglie di Willie Cauley-Stein annunciò l’arrivo del pivot americano incautamente messo in dubbio da qualche organo di informazione. Si dice che anche qualche dirigente si sia sfogato, talvolta, con messaggi privati dicendo quel che non si poteva esprimere in pubblico (o a noi giornalisti).

La speranza è che i gestori di PallVa Meme cambino idea, magari riducendo il numero di post e di ricondivisioni, pungendo qua e là con intelligenza e leggerezza. Due qualità di cui c’è bisogno quando si commenta lo sport a ogni livello. Noi, intanto, abbiamo dato loro questo consiglio: starà a loro decidere cosa fare. Intanto grazie.