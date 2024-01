Chora porta a Milano il primo festival del podcast

A Milano arriva il primo festival dedicato ai podcast. L’evento porta la firma di Chora, la Podcast company italiana fondata nel 2020 da Guido Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi, che la dirige.

Il pubblico che ascolta i podcast si sta ampliando sempre di più e il settore è in continua espansione. In quattro anni Chora ha narrato storie di ogni genere e ha fatto approfondimenti su vicende d’attualità e personaggi del passato e del presente.

Ora Chora “chiama a raccolta” il suo pubblico e lo fa con un festival di cui, per ora, si hanno solo alcuni dettagli. Ad annunciarlo la newsletter di Chora: “Questa prima newsletter del 2024 non potevamo che dedicarla al primo grande evento che stiamo preparando – si legge- . Lo abbiamo già annunciato a metà dicembre: dal 16 al 18 febbraio organizzeremo a Milano una tre giorni completamente gratuita dedicata al mondo del podcast: un festival dell’ascolto, della voce, delle storie. Sarà un momento per divertirci, conoscerci e celebrare insieme la cultura dell’audio. Nei prossimi giorni annunceremo sui nostri canali social altri dettagli sulla location e i primi ospiti”.

Tra gli “indizi” diffusi dalla newsletter, la location, Milano appunto, ma la notizia ci saranno anche eventi itineranti (“i podcast si ascoltano ovunque, anche mentre facciamo altre attività o ci spostiamo da un luogo a un altro. Allora perché non riproporre questo concetto di movimento con eventi in giro per la città? Vi consigliamo di indossare delle scarpe comode”).

Quanto agli ospiti saranno italiani ma anche internazionali, che si aggiungeranno alle già note voci di Chora. Tutti gli eventi saranno gratuiti con registrazione obbligatoria. Per il programma completo bisogna attendere.