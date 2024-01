Cineforum al Lux: una scintillante rassegna di emozioni sul grande schermo

È con grande entusiasmo che il cinema teatro Lux di Sacconago annuncia l’inizio del suo atteso ciclo di cineforum invernale, un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema. Dal 12 gennaio al 17 marzo, ogni venerdì e domenica sera, gli spettatori saranno trasportati in un viaggio emozionante attraverso una selezione di film unici e coinvolgenti.

«Il primo ciclo di cineforum è andato bene, ci sono sempre gli abbonati ma anche molti spettatori che scelgono di poter assistere alla proiezione solo di alcuni film, soprattutto i film italiani o le grandi produzioni internazionali” – dichiara Silvia Salvetti, responsabile del cineforum. I film sono introdotti da Raffaele Aiani, in presenza o in video.

Il film d’apertura, “C’è ancora domani”, segna il debutto alla regia di Paola Cortellesi. Questo affascinante viaggio attraverso la generazione delle nonne, donne silenziose e operose, un film che vi farà piangere dalle risate e ridere delle lacrime, esplorando temi di autostima e indipendenza in una storia contemporanea ambientata nel passato.

Il secondo appuntamento, “Asteroid city”, ci trasporta in un’immaginaria città americana nel deserto del Nevada nel 1955. Un paesino sperduto noto per un enorme cratere, risultato di un asteroide caduto molti anni prima, diventa il palcoscenico di una convention astronomica dove studenti e genitori incrociano le loro vite, destini e varie solitudini, in un affresco di storie straordinarie e personaggi diversamente strambi.

Il terzo film, “Oppenheimer”, affronta temi di spessore morale, invitando gli spettatori a porre domande senza cercare risposte immediate. La pellicola ci catapulta nella mente di Robert Oppenheimer, figura controversa della storia, esplorando la fisica e la costruzione della bomba atomica, evento che ha segnato la storia del mondo.

Il programma continua con emozionanti proposte, come “Nata per te”, una commovente storia d’amore e paternità, e “Killers of the Flower Moon” di Martin Scosese, un magnifico mix tra western e crime movie che sottolinea l’importanza del racconto nelle sue diverse forme.

“Assassinio a Venezia” ci immerge nella magia della Venezia del secondo dopoguerra, con Poirot in pensione che si ritrova a risolvere un omicidio durante una seduta spiritica in un palazzo decadente.

“Kafka a Teheran” ci presenta nove episodi che delineano le sfide quotidiane degli iraniani di fronte all’autorità e alle leggi del loro Paese, evidenziando l’assurdità di una realtà che per loro è quotidiana.

Con “Comandante” Pier Francesco Favino ci ricorda che la legge del mare è più forte di ogni guerra. La vera storia di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina, durante la Seconda Guerra Mondiale, offre uno sguardo avvincente sulla forza dell’umanità in tempi di conflitto.

“Il Libro delle Soluzioni” è una commedia ironica e sgangherata che racconta la storia di un regista incapace di concludere il proprio film. Fuggito dalle imposizioni di una produzione che esigeva un film più canonico, l’alter ego di Gondry si rifugia in una casa di famiglia in campagna, dando vita a un’opera più libera e monumentale.

Il ciclo di cineforum si conclude con “Cento Domeniche”, una storia universale che tocca il cuore, raccontando le vicissitudini di migliaia di risparmiatori traditi dall’avidità e dai crack bancari.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00, con l’eccezione di “Oppenheimer” e “Killers of the Flower Moon”, che inizieranno rispettivamente alle 20:30 nei venerdì e alle 20:00 nelle domeniche, in considerazione della loro durata.

L’abbonamento per tutti e 10 i film è disponibile a soli 30€, ridotto a 25€ per studenti e over 65 anni. L’ingresso singolo è di 5€.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, visitate il sito www.cineteatrolux.com o contattate info@cineteatrolux.com.

Preparatevi per un’avventura cinematografica unica al Cinema Teatro Lux in Piazza San Donato 6, Busto Arsizio.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione di vivere emozioni indimenticabili sul grande schermo.