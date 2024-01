Cinque appuntamenti a Varese, Luino e Cocquio Trevisago nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani celebrata da decenni in tutto il mondo e che quest’anno si svolge dal 18 al 25 gennaio, per la zona di Varese sono stati realizzati vari eventi per favorire la massima partecipazione di tutta la cittadinanza.

Tre degli eventi eventi si svolgeranno a Varese.

Il primo che si terrà presso la Chiesa Battista di via Verdi 14 venerdì 19 gennaio alle 20,45: un dialogo a tre voci (una voce cattolica, una protestante e una cristiano ortodossa) sul versetto scelto per il 2024 “Ama il Signore Dio tuo.. e ama il tuo prossimo come te stesso” (Luca 10,27). Un’occasione unica per una lettura plurale esegetica, patristica e interreligiosa.

Il secondo evento varesino è la Marcia della Pace in programma sabato 20 gennaio dalle 14,30 alle 17 si terrà per le vie di Varese, con una testimonianza del gruppo “Voce ecumenica”.

Il terzo momento in programma a Varese è per lunedì 22 gennaio alle 20,45 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, dove si terrà la Preghiera nello stile di Taizè.

Giovedì 18 gennaio a Luino alle 20.45 nella Chiesa della Madonna del Carmine si terrà la Veglia ecumenica.

Giovedí 25 gennaio alle 20.45 nella parrocchia Luterana di Sn Giovanni evangelista, a Caldana di Cocquio Trevisago, veglia ecumenica e conclusione con un momento conviviale in parrocchia.

Qui la locandina con tutti gli appuntamenti