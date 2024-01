Colombo dopo il successo sul Novara: “I ragazzi sono stati eccezionali”

COLOMBO 1 «Quella di oggi è stata una grande prestazione da parte di tutti, da squadra. I ragazzi sono stati eccezionali, l’atteggiamento è la cosa più bella. Castelli, come i trequartisti, è tornato a difendere e al tempo stesso abbiamo avuto voglia di andare in avanti fino al 90′: l’interpretazione del modulo è stato molto bella, i ragazzi l’hanno accolto bene nel voler essere un po’ più offensivi, ma lo è solamente nella posizione in campo. Perché quando ci difendiamo lo facciamo tutti insieme. Da parte di tutti c’è propositività, sono contento. Oggi non era facile, il Novara col play poteva darci fastidio e invece abbiamo rischiato il giusto contro una squadra importante».

COLOMBO 2 «Oggi è stato importante mantenere la porta inviolata. Non ci siamo chiusi dietro e abbiamo sempre avuto la voglia di ripartire e fare gol. Al 93′ Mallamo non ne aveva più eppure è partito in avanti: questa è la cosa bella. Tutti i giocatori danno una mano, sia in attacco che in difesa. Quando c’è questo aiuto di squadra è tanta roba».

COLOMBO 3 «Non sapevamo bene come il Novara si sarebbe schierato. È una squadra che cambia spesso e oggi hanno cambiato 2/3 moduli nell’arco della partita. Nei primi minuti abbiamo dovuto assestarci un attimo, ma fondamentale è stato l’atteggiamento mostrato fin dal fischio di inizio. Sì, non siamo stati perfetti nelle uscite ma l’atteggiamento singolo dei ragazzi e di squadra è stato veramente bello. Questo non deve mai mancare. Siamo sulla strada giusta per diventare davvero una squadra, questo però risultato non ci deve trarre in inganno. Non siamo certo diventati fenomeni in due settimane perché abbiamo cambiato qualcosa. Ai ragazzi ho dato 2 giorni liberi, se lo sono meritato. Da martedì dobbiamo ritornare ad allenarci tanto, per migliorare in tante piccole cose. Se riusciamo tutti ad avare la giusta mentalità allora facciamo un grande passo in avanti».

CASTELLI 1 «Serata migliore di stasera non poteva esserci, con la vittoria per i nostri tifosi, per la nostra gente, contro il Novara in una partita super-sentita. Oltre alla doppietta mi rende contentissimo a livello individuale. In una squadra la comunicazione, i messaggi positivi tra i compagni sono componenti importanti. Era qualcosa che forse ultimamente ci mancava ma che abbiamo ritrovato. Siamo un grande gruppo unito, più di prima e continueremo così».

CASTELLI 2 «Il cambio modulo? La squadra si adatta agli ordini del mister, penso che a livello difensivo ci aiuta a trovare più occasioni e più gol. In Serie C non è facile fare gol, non è una questione di squadra ma proprio di categoria. Per un attaccante è difficile riuscire esaltarsi. I risultati e le soddisfazioni possono comunque arrivare con il lavoro quotidiano, come stasera».