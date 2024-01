Colora il tuo portafoglio: l’arte come investimento alternativo

Il curatore di questo articolo è Alessandro Mosca del Liuc-Finance & Investment Club dell’Università Liuc di Castellanza

Gli investimenti alternativi, grazie alla loro diversificazione e all’opportunità di rendimenti superiori, introducono all’entusiasmante universo dell’arte, in cui bellezza e cultura convergono, arricchendo i portafogli e le vite degli investitori. (nella foto il museo Guggenheim di Bilbao Foto di Christelle S da Pixabay)

Investimenti alternativi

Gli investimenti alternativi costituiscono una categoria di investimento diversificata, notevolmente differente dai tradizionali strumenti finanziari come azioni ed obbligazioni. Essi includono una vasta gamma di asset finanziari o beni fisici, spesso meno liquidi e meno regolamentati rispetto agli investimenti tradizionali. Uno dei vantaggi principali degli investimenti alternativi risiede nella ridotta correlazione con gli asset tradizionali; Questa diversificazione può essere particolarmente vantaggiosa per gli investitori alla ricerca di una protezione contro le fluttuazioni dei mercati. Dal lato opposto, bisogna evidenziare che gli investimenti alternativi presentano diversi elementi negativi. Uno tra essi è rappresentato dalla minore liquidabilità, derivante da volumi ed opportunità di scambio inferiori rispetto ai mercati pubblici. Ulteriori aspetti distintivi degli investimenti alternativi sono la minore regolamentazione, la scarsa trasparenza e l’elevata complessità. Infine, l’accesso agli investimenti alternativi spesso richiede un capitale significativo. Le soglie d’entrata sono generalmente più elevate rispetto ad altri tipi di investimento. Dopo aver compreso punti di forza e di debolezza degli strumenti alternativi, riusciamo a cogliere meglio l’essenza di quest’ultimi ed il legame con l’arte.

Arte resiliente

In periodi di tumulto economico e incertezza, la ricerca di investimenti alternativi e diversificati diventa una priorità fondamentale per gli investitori. Tra le varie opzioni che si presentano, l’arte emerge con forza come un settore che attira sempre più l’interesse degli investitori, unendo la bellezza estetica alla possibilità di rendimenti finanziari. Gli oggetti d’arte e d’antiquariato si pongono come un’opzione affascinante tra gli investimenti alternativi. Non solo sono in grado di abbellire gli ambienti domestici dei loro proprietari, ma anche di arricchire la loro esperienza estetica. L’arte, da sempre considerata un bene rifugio, può essere paragonata all’oro e ad altri beni di lusso per la sua capacità di resistere alle fluttuazioni dei mercati finanziari. Questa peculiarità la rende una scelta di investimento attraente per coloro che cercano diversificazione nei propri portafogli. In particolare, gli investitori di alto livello spesso destinano una parte significativa dei loro investimenti all’arte, soprattutto in periodi in cui i mercati tradizionali non promettono prospettive favorevoli. Di fatti, ciò che rende l’arte ancora più intrigante è la sua resilienza agli shock economici. Contrariamente a molti altri investimenti, il mercato dell’arte ha dimostrato di essere straordinariamente stabile durante le crisi finanziarie, mantenendo il valore anche in tempi di incertezza economica, comprese le epidemie globali. Tuttavia, investire in arte può comportare alcune sfide significative. Una delle principali è la questione della liquidità del mercato: la vendita di un’opera d’arte al prezzo desiderato e nel momento desiderato può spesso rivelarsi complessa, principalmente a causa della natura intrinsecamente lenta del mercato dell’arte. Oltre alle sfide legate alla liquidità, ci sono altri ostacoli da considerare, come l’accessibilità al mercato e l’acquisizione delle informazioni. Gli investitori devono condurre un’analisi approfondita del mercato, comprendendo le tendenze generali, l’identificazione degli artisti e il loro status, nonché l’analisi delle performance. Tuttavia, questa ricerca può risultare complessa e dispendiosa in termini di tempo, poiché molte informazioni non sono di pubblico dominio.

Conclusioni

Investire in arte non è solo un modo per diversificare il proprio patrimonio ed ottenere potenziali rendimenti finanziari, rappresenta anche un’opportunità di arricchire la vita quotidiana attraverso la bellezza e la cultura. È un investimento nell’estetica e nella storia che si caratterizza per offrire al tempo stesso la possibilità di preservare e far crescere il proprio patrimonio nel lungo termine.

