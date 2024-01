Coltellate al petto per rubare portafogli e cellulare, arrestato un 43enne a Lainate

I Carabinieri del Norm della Compagnia di Rho e della stazione di Lainate, hanno arrestato per tentato omicidio e rapina aggravata un 43enne italiano, pregiudicato. (immagine di repertorio)

Alle 23 circa di martedì 2 gennaio i fatti. In via Pagliera a Lainate, il 43enne ha ferito gravemente con 5 fendenti al petto un 67enne italiano allo scopo di sottrargli il giubbotto contente il portafogli e il cellulare, per poi darsi alla fuga.

La vittima è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso all’ospedale di Varese, in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Gli immediati accertamenti, supportati dalla visione delle telecamere e dalle dichiarazioni dei testimoni, hanno consentito di individuare l’aggressore che è stato rintracciato nella sua abitazione. L’uomo, che mostrava un’evidente ferita alla mano, ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato un coltello a serramanico, l’arma del delitto, fornendo inoltre indicazioni del luogo in cui si era disfatto della refurtiva.

Sotto una siepe è stato ritrovato il giubbotto, il portafoglio e il telefono della vittima. L’arrestato è stato accompagnato al carcere di San Vittore a Milano.