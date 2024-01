Comincia con Germano Lanzoni un nuovo anno di cinema e cabaret al Multisala Impero di Varese

Il 2023 è stato un anno di successo per il Multisala Impero Varese (Miv), con risultati sorprendenti che hanno riaffermato l’affetto del pubblico per l’esperienza cinematografica su grande schermo. La condivisione di emozioni in sala, tra popcorn e risate, è un dono unico che solo il cinema può offrire.

Il 2024 si preannuncia altrettanto promettente per il Miv, con un calendario ricco non solo delle consuete prime visioni nazionali e internazionali, ma anche di una nuova proposta di cabaret, fortemente voluta dal direttore artistico Thomas Incontri.

L’attore Germano Lanzoni, noto per il suo ruolo nel Milanese Imbruttito, sarà il protagonista della prima delle serate dedicate al divertimento e alla risata, con lo spettacolo dal vivo “Di Persona è un altro”. Circa due ore di risate e riflessioni, con i monologhi e i personaggi di Lanzoni, accompagnato dai suoi musicisti, per uno spettacolo completo ed avvincente.

L’appuntamento è per martedì 30 gennaio alle 21: i biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito ufficiale del Miv e presso le casse del cinema.

Le novità 2024 per il Miv però non si fermano qui: «Sto preparando una programmazione extra film – spiega Thomas Incontri – Che offrirà a tutti l’opportunità di vivere il Multisala non solo attraverso il cinema, ma anche con iniziative interattive e coinvolgenti per tutte le età e gusti».