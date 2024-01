Con “Un mondo in valigia” prende il via la stagione per ragazzi al Teatro Italia di Germignaga

In questo primo appuntamento la poliedrica attrice Stefania Mariani si trasformerà in Miss Felicità, clown, mimo, attimi circensi e teatro di narrazione per un divertente pomeriggio in famiglia

Domenica 7 gennaio alle ore 16:00 il Teatro Italia di Germignaga si prepara ad ospitare il primo appuntamento della stagione dedicata al teatro ragazzi con Stefania Mariani in “Un mondo in valigia”. Uno spettacolo dove la poliedrica attrice si trasformerà in Miss Felicità, clown, mimo, attimi circensi e teatro di narrazione per un divertente pomeriggio in famiglia.

Tre spettacoli per tutta la famiglia nella rassegna di teatro dedicata all’universo dell’infanzia. Si parte domenica 7 gennaio con Stefania Mariani, Miss Felicità a cui piace stupirsi, trasformare ogni guaio in risata, girare per le strade con la sua valigia; ogni tanto fermarsi e guardarsi intorno. Nella sua valigia tiene nascosto un mondo: il mare con un grande pesce che la rincorre, il sole che vola nel cielo, il piumino “tuttofare”, il fiore testone, il gatto che non c’è ed altro ancora. E quando apre il libro delle storie Miss Felicità ruba parole per raccontare del Grillo Gustavo, o della famosa Strada che non andava in nessun posto. Si tratta di un viaggio nella clowneria: dal mimo al giocoliere, dal grammelot alle parole, con attimi di circo e di teatro di narrazione.

Gli altri spettacoli della rassegna, tutti alle ore 16:00 saranno domenica 11 febbraio “Facciamo che io ero Leonardo da Vinci” della compagnia Materiaviva Performance giocoleria, equilibrismo e movimento sono gli strumenti per raccontare la vita e le opere di un uomo straordinario e domenica 7 aprile “Racconti dal lago fino allo spazio e da una caramella fino a un palazzo” una divertente e poetica incursione nel mondo di Gianni Rodari con musiche dal vivo di Youkali Teatro.

Per l’acquisto dei biglietti la cassa del teatro sarà aperta a partire dalle ore 14:00 di domenica 7 gennaio, biglietto unico bambini fino a 14 anni € 5,00 biglietto unico adulti € 10,00

Per info e prenotazioni: direzioneyoukali@gmail.com / +39 339 1291433 dalle 12:00 alle 18:00 o via Whatsapp

Ritiro biglietti presso il Teatro Italia dalle ore 14:00 il giorno degli spettacoli