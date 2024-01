Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 12, 13, 14 gennaio

Nel fine settimana cominciano le iniziative per celebrare la festa di S. Antonio, molto sentita nella nostra provincia: presentazioni e concerti in attesa del falò di martedì 16 gennaio. Al via le rassegne teatrali del nuovo anno al Duse di Besozzo, al Teatro Periferico e al Teatro di Varese. Una domenica di pulizie per il Parco Valle del Lanza domenica 14 gennaio insieme alle Guardie Ecologiche. Volontarie. Al Civico Museo di Maccagno visite guidate alla scoperta delle opere di Gino Moro. Si parte con la prima domenica 14 gennaio. La visita alla mostra affronterà gli articolati aspetti artistici di un vero maestro di riferimento per tante generazioni di artisti e artiste. (Nella foto: Cazzago Brabbia di Loredana Cassetta)

EVENTI

TEMPO LIBERO – Una domenica di pulizie per il Parco Valle del Lanza. Domenica 14 gennaio, dalle 8.30 alle 12.30, sono previsti i lavori di pulizia dei boschi del Plis insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie – Tutte le informazioni

CASCIAGO – A Casciago si replica: secondo torneo di Risiko! con le finali regionali. Appuntamento domenica 14 gennaio a Villa Valerio. Ci saranno la seconda edizione del torneo di Risiko Open e le finali regionali Lombardia per una giornata da trascorrere tra carriarmatini colorati e obiettivi da raggiungere – Tutte le informazioni

GAVIRATE – L’Associazione Gavirate Tra Parco e Lago organizza una serata all’insegna della solidarietà e del dono. Venerdì12 gennaio, al cinema Garden verrà proiettato il film il film “Io non morirò di fame”. Ospiti l’onorevole Gadda che parlerà della Legge antispreco, l’assessore di Varese San Martino e rappresentanti del Banco Alimentare e della CRI – Tutte le informazioni

ARONA – Ad Arona si pattina sul ghiaccio anche dopo le feste. L’iniziativa prosegue fino al 21 gennaio. Apertura serale al sabato e nei prefestivi – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – Ultimo fine settimana per la pista di pattinaggio di Laveno. Sabato 13 e domenica 14 gennaio ultimo giorno per accedere alla pista sul lungolago lavenese – Tutte le informazioni

GALLARATE – Come scriviamo e cosa siamo: a Gallarate un incontro sulla grafologia. Riparte il ciclo di eventi del programma culturale “La Scintilla”, promosso da Pro Loco, Collana Gallarate e Adelfo Forni – Tutte le informazioni

SPECIALE FAL Ò DI S. ANTONIO

VARESE – Tornano il Falò e la festa di sant’Antonio a Varese: tutto quello che dovete sapere. Torna la centenaria tradizione varesina della festa di sant’Antonio, Si comincia sabato 13 e domenica 14 gennaio – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Aperitivo con Falò a Casciago, organizza la Pro Loco. Sabato 13 gennaio alle 18 l’evento “Apperò, aperitivo con falò” a Sant’Eusebio – Tutte le informazioni

SARONNO – A Saronno la Sagra di Sant’Antonio Abate, con falò e rievocazione storica: tutto il programma. Da sabato 13 a mercoledì 17 gennaio le iniziative del Gruppo Sant’Antonì da Saronn, in occasione della celebrazione della giornata di Sant’Antonio Abate – Tutte le informazioni

TAINO – A Taino il falò di Sant’Antonio e la benedizione degli animali. Appuntamento domenica 14 gennaio all’Oratorio. Gli appuntamenti avranno inizio alle 16 con cioccolata e vin brulé – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Come scegliere il luogo del parto, tra intimità e sicurezza. Sabato 13 gennaio alle 9.30 lo Studio ostetriche Montallegro inaugura con Marta Campiotti il ciclo di incontri gratuiti “Semi di sapere 2024” per mamme e i papà in attesa – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese il ciclo “Migrazioni, il diritto umanitario negato” celebra i 75 anni della Dichiarazione universale. Venerdì 12 gennaio nella sede di Un’altra storia incontro con la regista Elena Bedei e la proiezione del documentario “Il valore di una caramella” sui migranti che percorrono la rotta balcanica – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese un incontro per raccontare il gemellaggio tra Sangiano e la Moldova. Un incontro con l’Associazione Italia-Moldova OdV e con il sindaco di Sangiano Matteo Marchesi per conoscere i progetti attivi e quelli futuri – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga la presentazione della 14esima edizione di “Storia e Storie della Sponda Magra”. Prima della conferenza di presentazione, fissata per le 17 presso la Colonia Elioterapica, si terrà una straordinaria esposizione di rare fotografie d’epoca e cimeli, fra cui la preziosa “bambola di Germignaga” – Tutte le informazioni

MUSICA

BESOZZO – La biografia di Tom Petty protagonista al Musical Box di Besozzo. La presentazione rientra nella tradizione di promozione culturale che ha distinto Musical Box dell’arco di tutta la sua esistenza e che continua anche nelle ultime settimane: lo storico negozio chiuderà, come annunciato, a fine marzo – Tutte le informazioni

VARESE – Al Teatro di Varese arriva lo spettacolo “Queen Mania Rhapsody”. Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie – Tutte le informazioni

VARESE – “Un mondo d’amore”, omaggio a Gianni Morandi all’Auditorium di Sant’Ambrogio. Il ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Sant’Ambrogio Olona e per sostenere le attività dell’Auditorium – Tutte le informazioni

MARNATE – Concerto barocco in occasione della festa patronale di Sant’Ilario. Domenica 14 gennaio presso la Chiesa Sant’Ilario si esibiranno Il Coro Sinfonico e Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal M° Marco Raimondi – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

CASSANO VALCUVIA – Sul palco del Teatro Periferico la grande impresa degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates. In scena “(S)legati” della compagnia milanese ATIR Teatro Ringhiera che racconta la scalata del Siula Grande. Appuntamento per sabato 13 gennaio – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Al Punto d’Incontro di Maccagno il film musicale “Tutti insieme appassionatamente”. “Un classico senza tempo che ogni famiglia dovrebbe possedere”. L’appuntamento è per venerdì 12 gennaio alle 20 – Tutte le informazioni

BESOZZO – Cappuccetto Blues apre la rassegna Domenica a merenda al Teatro Duse di Besozzo. Cinque spettacoli in calendario dal 14 gennaio alle ore 16 con la favola classica di Cappuccetto Rosso raccontata dal punto di vista del lupo – Tutte le informazioni

VARESE – Al Teatro di Varese Antonio Ornano e gli Esperienze D.M. Doppio appuntamento al Teatro di Varese per il fine settimana – Tutte le informazioni

MALNATE – A Gurone comicità e melodie con le farse di Peppino ed Eduardo De Filippo. Protagonisti della serata teatrale all’Oratorio San Lorenzo saranno gli attori della compagnia Attori Riuniti – Tutte le informazioni

BAMBINI

ARTE E MOSTRE

VARESE – In sala Veratti a Varese una mostra che racconta l’Iran. Si terrà sabato 13 gennaio alle 17 in Sala Veratti (in Via Veratti 20 a Varese) l’inaugurazione della mostra “Donna Vita Libertà” – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Ubik di Varese una mostra per sostenere la ricerca. Una mostra a sostegno dei progetti di ricerca dell’Istituto Carlo Besta di Milano con le opere di artisti locali – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – A Castiglione Olona il secondo appuntamento di “Storie dell’arte” con Francesca Caraffini. L’appuntamento è per sabato 13 gennaio dalle 15,30 alle 17 al Caffè Lucioni. “Minimalismi” è il titolo dell’incontro – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno arrivano le “Avventure sotto le stelle”. Alessandro Ziggiotti presenterà la sua mostra fotografica e l’Astrocalendario 2024, con introduzione al cielo notturno mese per mese – Tutte le informazioni

LUGANO – “Dove la luce”. Giacomo Balla e Piero Dorazio alla Collezione Olgiati. Una delle esposizioni permanenti più importanti della città di Lugano si trova direttamente sul lago. Fino al 14 gennaio ospita una mostra d’arte contemporanea che accoglie 47 opere, con il progetto di allestimento curato da Mario Botta – Tutte le informazioni

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Al Civico Museo di Maccagno visite guidate alla scoperta delle opere di Gino Moro. Si parte con la prima domenica 14 gennaio. La visita alla mostra affronterà gli articolati aspetti artistici di un vero maestro di riferimento per tante generazioni di artisti e artiste – Tutte le informazioni

LIBRI

BUSTO ARSIZIO – Il diario ritrovato: a Villa Tovaglieri a Busto il racconto di Renato Peruzzotti, deportato in Germania. Sabato 13 gennaio la presentazione del libro “Diario di prigionia di Renato Peruzzotti”, un documento straordinario. L’appuntamento è per le 16 nella sala riunioni di Villa Tovaglieri – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La galleria Boragno di Busto dà il benvenuto al 2024 con una serie di eventi. Dal romanzo dello scrittore bustese all’astrocalendario 2024 al saggio storico: i prossimi appuntamenti – Tutte le informazioni

NATURA

LUINO – Alla scoperta del fiume Margorabbia con il Cai Luino. Un’escursione a passo lento lungo tutta la ciclabile. E’ la proposta della sezione luinese per venerdì 12 gennaio – Tutte le informazioni

SPORT

BASKET – Varese – Venezia sarà la “Braille Night”, una partita dedicata al mondo dei non vedenti. Nel match di domenica 14 la Openjobmetis indosserà una maglia speciale che sarà messa all’asta a favore di Real Eyes Sport. Ma sono tante le iniziative in programma anche nei giorni successivi – Tutte le informazioni

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 12, 13 e 14 gennaio. Teatro, pattinaggio sul ghiaccio e falò: tanti gli appuntamenti del fine settimana sul Lago Maggiore e nei dintorni – Tutte le informazioni

COSA FARE A LEGNANO E NELL’ALTO MILANESE – Assaggi d’arte e teatro, gli eventi del weekend dal 12 al 14 gennaio. Tra una serate a teatro e una visita al museo, o un incontro d’arte, ecco gli appuntamenti selezionati per voi – Tutte le informazioni