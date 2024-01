Cotta: “Abbiamo ripreso nella maniera migliore, questi sono tre punti d’oro”

VARESE – BRA 2-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Siamo una squadra diversa, ci sono anche interpreti diversi e la squadra è cresciuta. Ha dimostrato che non è più quella della prima giornata. Ben vengano queste risposte, ma oggi a parte un po’ di disordine tattico nel primo tempo, nel secondo tempo i cambi ci hanno permesso di sbloccarla e poi abbiamo preso consapevolezza per chiuderla e vincerla. E lo abbiamo fatto. Il secondo gol è stato di ottima fattura. Dovevamo ripartire bene e lo abbiamo fatto, sono tre punti importanti per tutto e ci danno la possibilità di andare a Lavagna a cercare un’altra vittoria. Facciamo una corsa su noi stessi e vediamo tra qualche giornata se saremo stati bravi. La squadra continua a lavorare bene, obiettivamente non potremmo fare meglio di così.

COTTA 2 – Oggi, così come in altre partite, chi è entrato ha fatto bene. Chi si arrabbia fa bene perché la competizione tra compagni è fondamentale. Zazzi deve far meglio, in alcune situazione mette un tocco in più forzando la giocata. È forte tecnicamente e vorrebbe fare qualcosa di più ma nel calcio, soprattutto in queste categorie, giocare semplice è la cosa migliore. Resta un giocatore importante e forse da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più.

NICOLO’ PALAZZOLO (centrocampista Varese): È stato un flash perché il gol è stata praticamente la prima palla toccata. Bravo Vitofrancesco a fare una mezza furbata vedendo che ero senza marcatura. Siamo stati bravi a chiuderla subito evitando poi altri problemi. Tutti abbiamo voglia di giocare, io di mettermi in mostra per la squadra e per me. Siamo felici per il risultato e perché abbiamo iniziato l’anno nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare così e pensare partita dopo partita. Già dalla Lavagnese dovremo stare attenti perché sono le gare più importanti da vincere. La dedica va sempre alla mia famiglia, che mi è sempre accanto in tutti i momenti, belli o brutti.