Cristina Riganti, Federmoda Varese: “Ora è meglio un giorno alle terme che un nuovo vestito, i saldi sono cambiati”

Sono dei saldi invernali “strani” quelli appena iniziati, diversi rispetto a quelli cui i commercianti erano abituati, e forse anche segno di un nuovo modo di intendere gli acquisti, che sta prendendo sempre più piede. A sottolinearlo è Cristina Riganti, neopresidente di Federmoda Varese, organizzazione legata a Confcommercio che annovera nella provincia oltre 700 aderenti tra imprenditori appartenenti ai settori del commercio dell’abbigliamento e delle calzature, che ha condiviso con Varesenews le sue riflessioni sui saldi invernali appena iniziati.

«Innanzitutto, e non per giustificare nulla, va sottolineato che questi primi tre giorni sono stati particolari, in un contesto di vacanza e città deserte – Ha spiegato Riganti, descrivendo l’atmosfera dei primi moneti di saldi – Il venerdì è sempre una partenza particolare, e quel giorno per di più pioveva. In questo modo, i centri storici hanno sofferto, mentre i centri commerciali hanno lavorato di più».

Morale, l’inizio dei saldi non è stato certo “con il botto”: «C’è stata una partenza decisamente sottotono – ha sottolineato la presidente di Federmoda – Poi abbiamo avuto una bella ripresa il sabato, ma già la domenica è stata scarsa»

Riganti ha sottolineato inoltre come il panorama dei saldi sia cambiato negli ultimi anni: «Non c’è più il grande impatto, come negli anni ’90, quando erano due mesi netti e c’erano solo quelle offerte. Forse è ancora così nelle grandi città, dove ci sono le grandi firme. Noi invece siamo vicini a Milano, dove arrivano persone da tutto il mondo per i saldi, ma non abbiamo lo stesso appeal. Poi c’è il click day online, dove si compra con un semplice tocco di un dito. Insomma, per i negozi “normali” è diventato tutto diverso».

Parte della diversità è segnata anche dalle promozioni che ormai si svolgono durante tutto l’anno, come il Black Friday, e delle strategie di fidelizzazione dei clienti.«Ora ci sono iniziative che procedono indipendentemente dai saldi: penso al Black Friday, ai messaggi email ai tesserati, alle promozioni prima di Natale o presaldi» ha precisato.

Ma c’è anche un cambiamento nelle priorità di acquisto delle persone: «Abbigliamento e le calzature sono scesi in fondo alla lista delle priorità di spesa dei consumatori, prima c’è il viaggio – ha concluso Cristina Riganti – Ora è meglio un giorno alle terme che un nuovo vestito. I bisogni sono cambiati, le mode sono cambiate. Una volta si conoscevano a memoria i nomi delle modelle, ora quelli degli chef».