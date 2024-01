Cross Campaccio a San Giorgio su Legnano, dominano sempre gli atleti africani

Ancora una volta cross country Campaccio dominato dagli atleti africani. In una tradizione che si rinnova, tra gli uomini ha vinto Daniel Simiu Ebenyo, neoprimatista mondiale keniano sui 25 km su strada, in 29’16”, precedendo di 6 secondi Oscar Chelimo, ugandese bronzo ai Campionati Mondiali 5000 metri nel 2022, qui al Campaccio già terzo nel 2021 e quarto nel 2023, e di 28″ il sorprendente Yves Nimubona . Ottavo il primo azzurro al traguardo, Iliass Aouani, staccato di 1’15” da Ebenyo.

Prosegue la maledizione nel cross femminile, in cui una atleta italiana non vince dal 1994. Nadia Battocletti ha provato fino all’ultimo giro a contrastare la burundese Francine Niyomukunzi, una forte atleta che da vive e si allena in Italia. La vincitrice ha staccato la portacolori delle Fiamme Azzurre nell’ultima tornata, imponendosi in 19’42”. Per Battocletti (arrivata a 54″) un secondo posto comunque miglior prestazione di sempre nella gara sangiorgese. Giovanna Sala (C.S. Carabinieri) ha completato il podio al terzo posto con il tempo di 2o’31”.

Nella gara maschile juniores, successo di Vittore Simone Borromini in 18’53” (Toscana Atletica Jolly), davanti a Francesco Mazza (Atletica Saluzzo) a 22″ e al compagno di società Leonardo Mazzoni a 29″.