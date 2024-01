Dal tennista Bellucci alla volontaria Bruna. Castellanza ringrazia i suoi cittadini nel giorno di San Giulio

In occasione della Festa Patronale di San Giulio nel pomeriggio di domenica 28 gennaio , l’amministrazione comunale, con l’iniziativa “Diciamo grazie”, ha voluto ringraziare pubblicamente, dal palco del Teatro Dante, i cittadini che nello scorso anno si sono distinti per opere di volontariato e meriti nel campo sportivo e imprenditoriale. L’ultima, in piena pandemia nel 2021, l’evento non potè svolgersi in presenza.

Un momento speciale per ringraziare pubblicamente tutte quelle persone che con la loro opera di volontariato o con la loro capacità imprenditoriale sono stati capaci di essere vicini e attenti ad altri cittadini e alla stessa Castellanza e per riconoscere l’impegno profuso in ambito sportivo

«Dire grazie in modo più consapevole – dichiara il sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – può cambiare la nostra vita e quella della comunità in cui viviamo. Per questo, anche quest’anno, in occasione della festa patronale desideriamo ringraziare pubblicamente chi si è speso per la nostra città»

«Quando i cittadini attivi si prendono cura di un bene comune, intorno a quel bene si crea una comunità – ha concluso l’assessore alle Politiche Sociali Cristina Borroni, citando il Presidente dell’Associazione Labsus – Laboratorio per la Sussidiarietà – Gregorio Arena – E alla base della cura c’è l’assunzione di responsabilità verso se stessi e gli altri. Persone comuni dalle competenze normali, che si uniscono insieme per fare azioni e gesti concreti in grado di migliorare la qualità della vita di ognuno».

L’evento è stato sottolineato e impreziosito dai momenti musicali offerti dal trio di rock acustico ThreeSomari e condotto da Leonardo Landoni, con la consegna delle pergamene e degli attestati di ringraziamento da parte del sindaco e dell’amministrazione. Di seguito tutti i premiati:

Volontari civici

Franco Bonetti, Gian Piero Bonfatti Paini, Anna Fabia Buzzi, Alfredo Cerini, Silvano Landoni, Piero Maggiore, Bruna Magnoni Zampini, Sergio Domenico Mezzetti, Fabio Moroni, Graziella Paleari, Tiziana Santambrogio e Mario Signorini per il loro prezioso contributo in ambito sociale, in particolar modo per il servizio di trasporto disabili e l’affiancamento nell’accoglienza e segreteria in occasione della campagna dello screening carotideo.

Emma Antonini, Silvio Cerini, Augusto Croci, Sonia Donelli, Massimo Girola e Giovanni Re Fraschini per il loro prezioso contributo in ambito sociale, in particolar modo per la gestione delle pratiche dei cittadini in situazione di disabilità

Leonardo Biagioli, Massimo Biagioli, Claudio Bonaiti, Mario Lombardi, Leonardo Osnato, PierGiacomo Salsa e Marco Viero per il loro prezioso contributo nell’apertura e chiusura parchi e nel migliorare la tenuta e il decoro di aree verdi e strade.

Giada Arenare, Daniela Caprile, Giovanni Cattaneo, Michela Cromi e Donata Vignati per il loro prezioso contributo promuovendo la bellezza del patrimonio cittadino all’interno delle diverse iniziative culturali, in particolar modo nelle visite guidate quali Ville Aperte in Brianza

I gestori dei negozi di vicinato:

che hanno saputo essere un punto di riferimento per qualità e accoglienza ai cittadini, rendendo l’ esperienza imprenditoriale e produttiva, protagonista nel territorio.

Erboristeria L’Erba Voglio di Faraone – per il riconoscimento di attività storica – negozio storico ottenuto da Regione Lombardia per i 45 anni di attività

Gelateria Dolce Sogno di Lucia Sapia, per il prestigioso riconoscimento Tre Coni di Gambero Rosso.

Farmacia San Giuliano, premiata da Federfarma e Ordine dei Farmacisti per la lunga attività, ultra cinquantenaria

Gli sportivi:

Mattia Bellucci, tennista castellanzese che nel 2023 ha raggiunto il numero 142 ATP al mondo e nel settembre dello stesso anno a Cassis conquista il suo terzo titolo Challenger su altrettante finali;

Ludovica Galuppi, velocista castellanzese classe 2005. Nel corso del 2023 ha subito un grave infortunio per un lungo periodo. Attualmente si sta allenando per essere pronta ad affrontare nuovi traguardi;

Paolo Colombo, Team Karate Ninjitsu, vice campione del mondo e pluricampione italiano. Selezionato dalla nazionale per gareggiare nel 2024 al Campionato Mondiale WUKF Monterrey (Messico);

Erman Anedda – Team Karate Ninjitsu, pluri campione italiano. Selezionato dalla Nazionale per gareggiare ai campionati europei a Novembre 2023;

Agnese Trezzi della Polisportiva BU.DO.KAN ASD, cintura bianca di Karate sez. KATA – fascia A1 – 4° classificata al 2° torneo Città di Tradate; cintura gialla – sez. KUMITE – fascia B1 – 2° classificata al 2° torneo Città di Tradate;

Riccardo Rusconi – Polisportiva BU.DO.KAN cintura bianca di karate – sez. KATA – fascia B2 – 4° classificato al 2° trofeo Città di Tradate;

Manuel Pellegrino – Polisportiva BU.DO.KAN cintura bianca di karate – sez. KUMITE – fascia B2, 2° classificato al 2° torneo Città di Tradate;

Gabriele Merighetti – Polisportiva BU.DO.KAN cintura bianca di karate – sez. KUMITE – fascia B2 – 3° classificato al 2° Torneo Città di Tradate;

Cecilia Bonavita – Polisportiva BU.DO.KAN – cintura bianca/gialla – 4° classificato nella sez. KATA – fascia D- e 3° classificata nella sez. KUMITE – fascia D – della XXXIV Coppa Città di Busto Arsizio

Sebastian Pacheco – Polisportiva BU.DO.KAN – cintura blu karate – fascia D – sez. KUMITE, 2° classificato alla XXXIV Coppa Città di Busto Arsizio

Nicolò D’Alessandro – Convocazione in nazionale per la Coppa del Mondo di Ciclocross – Francia

Christian Farina – Castellanza Pesi SSD – 3° classificato campionati Assoluti Distensione su Panca

Gabriele Pace – Castellanza Pesi SSD – Finalista ai Campionati italiani Assoluti di Pesistica Olimpica

Gianluca Grassi – Castellanza Pesi SSD- Finalista ai campionati italiani Esordienti 13 di Pesistica Olimpica

Alessandro Bucalo – Castellanza Pesi SSD- Finalista ai campionati italiani Esordienti 13 di Pesistica Olimpica

Andrea Rippa – Castellanza Pesi SSD – 3° classificato Coppa Italia Distensione su Panca

Mattia Aquilanti – Castellanza Pesi SSD – 5° classificato Coppa Italia Distensione su Panca

Federico Policetta – Castellanza Pesi SSD – 11° classificato Coppa Italia Distensione su Panca

Matteo Montorfano – fiore all’occhiello del Judo Club di Castellanza, pur vivendo a Como dove studia ingegneria. Ha ottenuto moltissimi riconoscimenti: 3° classificato alle qualificazioni regionali di Coppa Italia A2; 5° classificato al Trofeo Internazionale Judo Vittorio Veneto; 3° classificato Gran Prix Umbria Perugia; 2° classificato alle qualificazioni regionali assoluti A2 e 3° classificato al Gran Prix internazionale del Piemonte

Tiziano Bortoluzzi, Maestro Benemerito per la pluriennale opera prestata a favore della Pesistica Olimpica;

Inoltre a Roberto Simonatto, cittadino castellanzese che è stato insignito nel 2023 dell’ onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana. Nella sua lunga carriera come Vigile del Fuoco aveva ricevuto già diversi riconoscimenti Attualmente in pensione, presta servizio come volontario della Protezione Civile di Dairago con la carica di consigliere e istruttore, svolgendo l’attività di volontariato anche nella comunità dei Frati Carmelitani di Legnano.

Un ringraziamento anche Massimo Bertoldo, insignito del titolo di Maestro del Lavoro con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° maggio 2023, per meriti nell’attività lavorativa

I ringraziamenti a chi ha partecipato all’evento

Franco Canacci, per la preziosa collaborazione nel documentare con i suoi scatti, gli eventi della nostra città (anche oggi!)

e al Trio Rock Acustico Three Somari che ci hanno supportato e rallegrato per tutta la durata di questa manifestazione, sottolineando i diversi momenti.

Un ultimo ringraziamento naturalmente al nostro conduttore e animatore della serata, Leonardo Landoni.