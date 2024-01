Dalla casa costruita dalla stampante 3D agli agenti operativi dell’AI. La Techmission negli Usa di Confindustria Varese

Una settimana per esplorare le frontiere dell’innovazione dal Ces (Consumer electronics show ) di Las Vegas alla Silicon Valley, passando per Austin e San Francisco. La Techmission negli Usa organizzata da Confindustria Lombardia, Confindustria Varese e Innovation hub Lombardia, quasi giunta al termine, ha avuto 29 partecipanti, tra cui imprenditori e manager della provincia di Varese sotto la guida esperta del professor Marco Astuti referente scientifico della missione.

Gli imprenditori lombardi hanno partecipato a presentazioni ed eventi di alcuni dei più noti esponenti mondiali delle tecnologie digitali che stanno cambiando l’approccio al mercato delle imprese.

L’edizione 2024 del Ces di Las Vegas, la più grande fiera tech negli Stati Uniti e nel mondo, ha visto la presenza di cinquanta startup innovative italiane – una presenza nettamente superiore rispetto al passato – riunite nel padiglione organizzato dall’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN PRIMO PIANO

Dominatrice della scena è stata l’intelligenza artificiale. “AI for all” era il il payoff di Samsung presente sulla parete del Las Vegas convention center dove si teneva la conferenza stampa del colosso sudcoreano. Sono ormai molte le startup che utilizzano l’intelligenza artificiale per le più diverse applicazioni: dal contrasto alle truffe online alla realizzazione di contenuti creativi in più lingue, dagli investimenti in ambito sportivo all’adattamento dell’agricoltura al cambiamento climatico. Il nuovo trend post chat Gpt sono gli agenti operativi, entità progettate per percepire il loro ambiente e intraprendere azioni per raggiungere obiettivi specifici. Questi agenti possono essere entità fisiche o basate su software.

MOBILITÀ VELOCE E GREEN

Altro tema portante è stato il green, declinato all’abitare e alla mobilità sostenibile. Auto che si ricaricano nel box di casa e allo stesso tempo cedono energia al momento del bisogno. Gli spostamenti dei partecipanti nelle diverse sale del Las Vegas convention center sono stati garantiti in modo veloce e conveniente da alcune Tesla che attraverso il Vegas Loop, una rete di tunnel dedicati in grado di collegare le varie sale in pochissimo tempo. Un esempio? Se il tempo di percorrenza tipico tra la Sala Ovest e la Sala Nord-Centrale richiede fino a 25 minuti. Lo stesso viaggio attraverso il Loop dura circa 2 minuti. Un sistema progettato per trasportare più di 4.400 partecipanti alla convention all’ora attraverso il campus.

LA CASA COSTRUITA DALLA STAMPANTE 3D

Ad Austin i partecipanti alla Techmission hanno potuto visitare Icon, azienda di costruzioni che utilizza l’additive manifacturing, la stampa tridimensionale, per costruire l’involucro di una casa. Grazie a un’enorme stampante 3D, la più grande al mondo, con una testina che si muove avanti e indietro su binari, è possibile tirar su un edificio. Il calcestruzzo viene spruzzato strato dopo strato, fino a raggiungere l’altezza dell’intera casa. Per completare l’edificio vengono aggiunti il tetto, le finestre e le porte.

Secondo Jason Ballard, fondatore e ceo di Icon, l’edilizia abitativa non è cambiata dal medioevo. Oggi con la stampa 3D siamo però a una svolta. Scrive Ballard: «Per affrontare la crisi immobiliare globale, è necessario che accada qualcosa di radicale e coraggioso. La stampa 3D su scala edilizia è progettata non solo per fornire case di alta qualità in modo più rapido ed economico, ma anche per flotte di stampanti che possono cambiare in meglio il modo in cui vengono costruite intere comunità».