“Dalla Puglia a Varese per lavoro, cerchiamo dei nonni adottivi per i nostri figli”

Un trasferimento per lavoro, la famiglia rimasta a migliaia di chilometri di distanza e la volontà di dare comunque una figura importante ai propri figli come quella dei nonni. È da qui che parte la richiesta di Massimo e Grazia per adottare dei nonni. Ecco la lettera che ci hanno inviato

Siamo una famiglia pugliese trasferita a Varese per lavoro e qui non abbiamo nessuno di famiglia. Vorremmo conoscere nella zona in cui viviamo una coppia di nonni per i nostri figli che ci possano dare una mano nella quotidianità per portare ai ragazzi il calore umano che solo i nonni posso dare. Vorremmo riempire un vuoto che la distanza dal nostro paese ha provocato e così cerchiamo una coppia di nonni da visitare e vivere, per aiutare ed essere aiutati. Dei nonni che ci raccontino delle loro radici e che insegnino ai nostri figli quello che i nostri nonni hanno insegnato a me. Spero non sia una richiesta inadeguata, ma noi sentiamo necessaria questa presenza in un momento di crescita preadolescenziale.

Massimo, Grazia e i loro figlia abitano a Varese nel quartiere di Biumo Inferiore. Chi volesse contattarli può rivolgersi a VareseNews scrivendo a marco.corso@varesenews.it