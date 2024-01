Dalla Valganna alla zona di Malpensa e al lago Maggiore: 2,4 milioni per quattro nuove ciclabili

Da Regione Lombardia arrivano 2,4 milioni di euro per nuovi tratti di ciclabili nel Varesotto. Quattro progetti per altrettante aree della provincia: la Valganna, la zona di Malpensa, Busto Arsizio, il Medio Verbano.

Primo intervento: per completare il “percorso ciclabile circumlacuale del Lago di Ghirla” vengono stanziati 730mila euro per un nuovo tratto in località Eden (secondo e terzo lotto del più ampio progetto).

A questi fondi si aggiungono infine 385mila euro per la “manutenzione straordinaria” della direttrice intorno a Ghirla.

Nella zona del Medio Verbano la Regione mette la cifra più consistente su unico progetto: 950mila euro per nuova ciclopedonale a Brebbia.

Più limitati i due investimenti nella zona Sud della provincia.

Al Comune di Samarate andranno 160mila euro per una ciclabile lungo viale Europa, asse che collega il centro della cittadina alla frazione San Macario; sulla via si sono aggiunte negli ultimi anni anche nuove strutture commerciali.

(La foto di apertura si riferisce alla ciclopedonale di Besozzo, che si sta attuando per tratti)

Cifra simile anche a Busto Arsizio: 170mila euro serviranno al collegamento ciclabile tra la stazione Fs di Busto Arsizio e la stazione Fnm di Castellanza, che a dispetto del nome si trova sempre in territorio di Busto.

Le opere fanno parte del ‘Piano Lombardia’ che prevede, complessivamente, 150 interventi per oltre 52 milioni di finanziamento regionale.

Con questa delibera la Giunta regionale ha approvato un elenco di piste ciclabili, il cui finanziamento è suddiviso in tre annualità, dal 2024 al 2026.

«È fondamentale – ha detto l’assessore alla mobilità Franco Lucente – rendere le piste ciclabili sempre più efficienti e sicure, soprattutto alla luce dei troppi incidenti registrati nella nostra regione. Questo è un esempio di quanto Regione Lombardia sia incline alla vera idea di mobilità sostenibile e proiettata al futuro. Il nostro obiettivo è coniugare la sicurezza dei percorsi ad una loro fruibilità per tutti, rendendoli attrattivi da un punto di vista turistico».