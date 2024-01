Dall’Ucraina alla Toscana, il “Gruppo del giovedì” chiude un anno di solidarietà

Oltre 37 tonnellate di aiuti. È il risultato dell’impegno del Gruppo solidale del giovedì, che solo nell’ultimo anno ha organizzato quattro viaggi per portare beni di prima necessità per aiutare la popolazione vittima della guerra.

Per il gruppo nato grazie a Silvano Ribolzi e che ogni settimana si riunisce in Villa Leonardi a Ternate, le feste di Natale e l’inizio dell’anno nuovo sono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito anche alle sue iniziative solidali durante le alluvioni in Emilia e in Toscana. Nel corso degli ultimi anni, il gruppo ha infatti riunito tanti volontari dal cuore grande e ottenuto il sostegno dei comuni di Ternate, Mercallo, Bardello con Malgesso e Bregano, Biandronno e Travedona Monate

«Vorrei ringraziare – scrive Silvano Ribolzi – i ragazzi del Gruppo solidale del giovedì e fare loro i migliori auguri per questo santo Natale e per il nuovo anno. Ringrazio inoltre tutte le persone che da quasi due anni sono diventati partecipi delle mie iniziative Pro Ucraina, Emilia e Toscana. Ho conosciuto tantissime persone con un cuore grande, con un cuore immenso, e altre con un cuore infranto che purtroppo hanno perso i propri cari. Grazie a tutte queste persone, che ci aiutano nella raccolta, siamo riusciti e riusciremo ancora a dare un respiro di sollievo e un sorriso alle persone colpite da alluvioni e guerre oltre alle persone disagiate che abitano nelle nostre zone».

Per chi vorrà aiutare i volontari, il gruppo solidale riprenderà la raccolta del materiale giovedì 18 gennaio, sempre in Villa Leonardi a Ternate.