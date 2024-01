“D’amore e guerra”, ispirato a Hemingway, apre il 2024 del teatro San Giovanni Bosco a Busto Arsizio

“D’amore e guerra” apre il 2024 del Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. È il primo titolo del 2024 della stagione del teatro di Sant’Edoardo, che ha in cartellone poi altri due spettacoli.

Prodotto da Teatro in Mostra lo spettacolo con Laura Negretti e Gustavo La Volpe, per la drammaturgia e la regia di Marco Filatori, è ispirato al celebre romanzo Addio Alle Armi, di Ernest Hemingway, ambientato tra il fronte dell’Isonzo, Milano e il confine con la Svizzera.

Alla storia del protagonista di “Addio alle armi”, legata alla biografia di Hemingway (infermiere nella zona di Gorizia, lo spettacolo affianca la storia di Luigi, italiano suddito dell’Impero austro-ungarico, che decide di scappare dal suo villaggio e dalla leva austriaca, per arruolarsi volontario nell’esercito italiano. Come giovanissimo soldato semplice, in prima linea al fronte, dove verrà travolto dalla cruda realtà della guerra.

Appuntamento venerdì 19 gennaio alle 21 al teatro di via Bergamo 12 a Busto Arsizio

La stagione proseguirà poi il 9 febbraio 2024 con “La spartizione ovvero venga a prendere il caffè da noi” e il 12 aprile 2024 “Like”.

Il teatro per bambini 2024 al Teatro San Giovanni Bosco a Busto Arsizio

21 gennaio 2024

LE PENNE DELL’ORCO

18 febbraio 2024

C’ERA DUE VOLTE UN RE

Il cinema 2024 al Teatro San Giovanni Bosco a Busto

26 gennaio 2024

LUNANA

IL VILLAGGIO DELLA FINE DEL MONDO

16 febbraio 2023

BEAUTIFUL MINDS

14 marzo 2024

GRAZIE RAGAZZI

Nel sito www.cinesgbosco.it, tutte le programmazioni di Teatro, Cinema, Concerti e Teatro per Ragazzi.