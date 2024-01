Davide Mustari, l’avvocato più giovane della provincia di Varese e il sogno di diventare giudice

Superato l’esame di abilitazione, Davide Mustari è ufficialmente l’avvocato più giovane della provincia di Varese. Un risultato raggiunto a tempo di record, ma che per Davide rappresenta solo un altro passo verso il suo vero obiettivo: quello di diventare giudice.

Nato nel 1997, Davide ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza all’Università dell’Insubria (dove ora sta svolgendo il dottorato), laureandosi col massimo dei voti in anticipo di un anno. Assunto come tirocinante al Tribunale di Busto subito dopo aver conseguito il titolo, Davide è stato inoltre scelto per un tirocinio selezionatissimo alla Corte costituzionale aperto a soli sei laureati in tutta Italia.

Una passione nata grazie a Borsellino e Falcone

«Ho scelto questa strada – racconta Davide Mustari – quando ancora frequentavo il Liceo scientifico di Bisuschio. Tutto è cominciato grazie a un incontro a scuola dedicato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Quel giorno ho capito che il mio sogno era quello di diventare giudice antimafia. Al momento, questa è un’ambizione un po’ prematura, so che il percorso è lungo e io sono ancora all’inizio. È un ruolo per cui sono necessarie esperienza e preparazione, ma sento in me un’inclinazione quasi fisiologica per questa professione».

Una passione, quella per la giurisprudenza, che Davide insegue anche nel tempo libero attraverso il suo canale TikTok, dove racconta i casi di cronaca più recenti e ne approfondisce i risvolti legali. «Ascoltando solo il telegiornale – afferma il giovane avvocato – si viene a conoscenza della vicenda, ma non c’è tempo per capire le procedure legali dietro alle sentenze. Con TikTok ho trovato lo strumento giusto per spiegare questi aspetti meno conosciuti e costruire un dialogo soprattutto coi più giovani».

«Impegnarsi senza paura per quello che viene dopo l’università»

«Giurisprudenza – aggiunge Davide – è una facoltà impegnativa e va scelta con consapevolezza. È importante darsi da fare fin da subito, ma con la giusta dedizione è possibile raggiungere i propri obiettivi. l mio consiglio ai nuovi studenti è quello di non pensare troppo alle difficoltà che potrebbero incontrare nel post università, ma inseguire con impegno ciò che la propria essenza li sprona a fare».