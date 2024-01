Dialoghi in bioetica: giovedì 11 gennaio in sala Montanari a Varese si parla di medicina transculturale

Giovedì 11 gennaio nuovo appuntamento del ciclo di incontri aperti alla cittadinanza dal titolo «Dialoghi in Bioetica: tra medicina, istituzioni e società».

Nella Sala Montanari, in via dei Bersaglieri 1, a Varese, si discuterà di medicina transculturale. Un momento per condividere riflessioni etico-sociali su temi attuali in tema di cura e salute.

L’iniziativa, articolata in quattro incontri, è a cura del Centro di Ricerca in Etica clinica, Crec, Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, con il patrocinio del Comune di Varese.



Giovedì 11 gennaio, alle ore 17 – Verso l’incontro? La medicina transculturale

▶ Introducono e moderano Mario Picozzi e Alessandra Agnese Grossi, Centro di Ricerca in Etica clinica, Università dell’Insubria.

▶ Indirizzo di saluto di Guido Bonoldi, consigliere comunale del comune di Varese con delega alla Sanità.

▶ Intervengono: Francesca Rovera, direttrice del Centro di Ricerche in Senologia, Università dell’Insubria, Battistina Castiglioni, direttrice del dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare, Asst Sette Laghi, Adele Patrini, presidente dell’Associazione Caos (Centro Ascolto donne Operate al Seno), Jizel Mesulam, Servizio di mediazione culturale, Asst Sette Laghi, Filippo Bianchetti, medico volontario dell’ambulatorio per stranieri «Sanità di Frontiera».

▶ Comitato scientifico: Mario Picozzi, direttore del Crec, Alessandra Agnese Grossi, Elena Ferioli, coordinatrice del Crec.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 8 febbraio sempre in Sala Montanari alle ore 17. Si parlerà di “La logica del dono e la cura. Le diverse modalità di donazione in ambito clinico”