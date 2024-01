Diploma in quattro anni: l’istituto Torno di Castano Primo sperimenta il nuovo corso di studi

Sempre all’avanguardia e fucina dell’innovazione l’Istituto “G. Torno” di Castano Primo che, a partire dal prossimo anno scolastico, avrà accesso alla sperimentazione introdotta dal MIUR e amplierà la propria offerta formativa introducendo, nell’ambito dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, un corso di studi quadriennale.

Dopo anni di vivace dibattito circa l’opportunità di accorciare la strada verso il diploma, così da accelerare i tempi di accesso all’università e al mercato del lavoro e mettere gli studenti italiani in una posizione molto più simile a quella dei loro “colleghi” di diversi Paesi dell’U.E., il 21 dicembre u.s. la Commissione VII del Senato ha dato il via libera al Ddl “Valditara”, il disegno di legge governativo che delinea un nuovo modello di scuola superiore con quattro anni di formazione scolastica seguiti da un biennio di studi da svolgersi negli Its Academy, istituti tecnologici superiori post diploma.

L’introduzione della formula 4+2, una riforma ritenuta fondamentale dal Ministro al fine di «garantire agli studenti una formazione che valorizzi i talenti e le potenzialità di ognuno e sia spendibile nel mondo del lavoro, garantendo competitività al nostro sistema produttivo», non potrà che avvenire gradualmente. La relativa sperimentazione partirà tuttavia già nell’anno scolastico 2024/25 per gli Istituti che, in possesso dei requisiti fondamentali richiesti, vorranno avanzare la propria candidatura.

Il “Torno” di Castano Primo ha immediatamente raccolto la sfida, prevedendo fin dal prossimo mese di settembre, a fianco dei tradizionali percorsi quinquennali, un corso quadriennale di Amministrazione Finanza e Marketing strutturato secondo un programma di internazionalizzazione del curricolo. Il relativo progetto, elaborato dai Professori Annamaria De Carli, Mariella Smedile e Fabrizio Pastori ed approvato nell’ultima seduta del Collegio dei docenti, contempla un congruo numero di ore da dedicare all’apprendimento delle lingue comunitarie, l’avvio degli stage in azienda già a partire dal secondo anno di corso e l’introduzione di moduli specifici dedicati al public speaking e all’informatica finalizzati, rispettivamente, al potenziamento delle competenze comunicative e digitali degli studenti.

Perchè abbreviare si può ma solo a patto di garantire un approccio culturale di alto livello e una formazione completa e orientata al futuro. Tale percorso permetterà di conseguire, al termine dei 4 anni, un diploma equipollente a quello previsto in uscita dalla secondaria superiore “classica”, con possibilità di accesso anticipato al mondo universitario e/o a quello del lavoro anche attraverso i corsi post diploma. Per il “Torno”, fra l’altro, il passaggio al biennio professionalizzante e, dunque, il completamento del modulo 4+2, è quanto mai facilitato ed automatico visto che, per il quarto anno consecutivo, l’istituto è anche sede della Fondazione ITS Academy Leading Generation – LGA, una scuola di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, autorizzata da Regione Lombardia fin dal 2021.

La presentazione del nuovo corso quadriennale, a cura dei docenti promotori e del dirigente scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Angela Diodati, avrà luogo mercoledì 17 gennaio alle ore 18.00 presso l’Aula magna dell’istituto, nell’ambito di un open day dedicato.