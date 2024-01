Discussione tra automobilisti a Cremenaga, una donna di 53 anni colpita con una testata da uno sconosciuto

Brutto episodio di violenza nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio, a Cremenaga, non distante dalla dogana. Secondo quanto raccontato ai Carabinieri, una donna di 53 anni dopo una discussione con un uomo per motivi viabilistici è stata colpita con una testata dallo sconosciuto, che è poi fuggito in auto verso il valico che porta in Svizzera.

La donna sotto shock ha subito chiamato i soccorsi ed è stata portata all’ospedale di Luino in codice verde per accertamenti. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Luino.