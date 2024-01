Donna investita a Varese in via Sanvito

Una donna di 47 anni è stata investita questa mattina, mercoledì, in via Sanvito a Varese. Il tratto in cui è avvenuto l’incidente è nel quartiere di Masnago. Sul posto polizia locale e 118.

Il fatto è avvenuto quando erano da poco passate le 9: il veicolo che ha travolto la donna è un’utilitaria: la persona è stata centrata e il corpo ha sbattuto con violenza sul cofano del veicolo che appare deformato per l’urto.

Dalle prime informazioni raccolte da fonti sanitarie non sembra che la ferita sia in pericolo di vita. Sul posto hanno operato, in codice giallo, un’automedica e un’ambulanza della croce rossa di Varese.

Pesanti le ripercussioni sul traffico rimasto a lungo fortemente congestionato per consentire i rilievi e l’operatività dei mezzi di soccorso.