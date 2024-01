Dopo aver raggiunto il picco record, l’influenza rallenta in tutt’Italia

Dopo aver toccato il picco, il più alto mai registrato nelle stagioni precedenti, l’epidemia influenzale rallenta in tutt’Italia. Nella prima settimana di gennaio l’incidenza è stata del 16,5 per mille contro i 18,3 dell’ultima settimana di dicembre. Da inizio sorveglianza, gli italiani colpiti da influenza sono stati quai 8 milioni.

I virus respiratori in circolazione sono ancora diversi con prevalenza di quello influenzale di tipo A. Iil 9,2 % dei campioni analizzati è risultato positivo al SarSCov2. Tra gli altri elementi virali il Rhinovirus, l’Adenovirus, e altri Parainfluenzali.

L’incidenza è in netta diminuzione nelle fasce di età pediatriche e maggiormente nei bambini al di sotto dei cinque anni in cui dove si sono registrati 33,6 casi per mille assistiti (erano 47,2 nella settimana precedente). Nella fascia di età 5-14 anni l’incidenza è stata del 14,43 ( 20,32), nella fascia 15-64 anni a 17,69 ( 17,88) e tra gli over 65 di 10,45 casi per mille assistiti ( 11,30).

In Lombardia incidenza scesa a 15,77 casi ogni 1000 abitanti. Tra i piccolissimi è stata del 26,92, nella fascia 5 – 14 del 9,96, nella popolazione tra i 15 e i 64 anni è stata del 18,20 e tra gli over 65 del 10,06.