Doppio colpo Gavirate: prese Natalia Rios e Jessica Porcu

Duplice acquisto di valore messo a segno dalla Pallacanestro Gavirate impegnata nella Serie C di basket femminile ed “emanazione rosa” della Pallacanestro Varese con cui la società del presidente Paronelli ha stretto un accordo.

Il club rossoblu naviga nelle parti basse della classifica del girone D ma ha intenzione di risalire la china. Per questo ha ingaggiato due nuove giocatrici che potenzialmente possono avere un grande impatto sulla categoria: l’ex nazionale argentina Natalia Rios e l’italiana Jessica Porcu.

Rios, classe 1980, ha alle spalle una carriera di grande livello: ha giocato in Italia da giovane (a Bolzano e Cagliari) e vi è tornata negli anni scorsi dopo una serie di esperienze in Sudamerica. Con i colori dell’albiceleste ha disputato numerosi tornei internazionali vincendo tra il 1999 e il 2006 tre argenti ai Campionati Sudamericani e un bronzo ai Campionati Americani.

Porcu, play-guardia, è più giovane e ha disputato diverse stagioni anche in Serie A2, l’ultima delle quali nel 2021-22 a Carpi prima di passare al Fasano in Serie B. Le due giocatrici hanno svolto oggi – martedì 9 gennaio – le visite mediche e saranno subito a disposizione di coach Davide Gardini: dovrebbero quindi esordire nel primo turno del 2024 previsto per sabato 13 gennaio sul campo dell’ABA Legnano.

IL CAMPIONATO

Dopo undici giornate il girone D di Serie C ha una formazione ancora imbattuta in vetta alla classifica, si tratta del BF Gallarate di Alessio Crugnola trascinata dai punti di Schieppati e Salzillo. Alle spalle delle gallaratesi c’è solo Corsico a quota 18 mentre le altre formazioni sono più raccolte: ABA e Tradate sono terze con 12 punti, due in più della Fernese. In coda Trezzano (6) precede proprio Gavirate e Vigevano appaiate a quota 4, una posizione che sta stretta al team di Gardini che ha intenzione di risalire con i nuovi innesti. Anche perché la formula lascia ancora molto spazio anche alle squadre più in difficoltà.